Під Луцьком жителі села погрожують перекрити трасу через проблеми з водою
Сьогодні, 08:31
Жителі села Зміїнець Луцького району можуть перекрити трасу через непогоджений проект центрального водопостачання.
Про це на Facebook-сторінці «Княгининівська громада» написала Людмила Левчук.
Раніше вона розповіла про проби води у колодязях села Зміїнець. Всього було 23 проб по с.Зміїнець (вулиці Першотравневої та Луцької).
Результати такі: «у 16 колодязях вода не відповідає за мікробіологічними показниками, в деяких з них перевищення в 57 разів, а 18 – перевищення вмісту нітратів, а деяких в 5 разів».
«Зважаючи на попередньо викладені факти неякісної води в с.Зміїнець та неодноразові звернення з цього приводу до Княгининівської голови акції ходьби по пішохідному переходу, Сільською радою замовлений проект, погоджений з відповідними службами, лише не хоче чи не може погодити Служба автомобільних доріг у Волинській області», - зауважує Людмила Левчук.
«Тому жителі Зміїнця планують допомогти прискорити даний процес, шляхом попереджувальної акції ходьби по пішохідному переходу траси Луцьк – Ковель, але будемо сподіватись, що проект який ми чекаємо вже рік все-таки погодять. Врахуйте, що терпіння людей не безмежне», - попереджує лучанка.
Вона звертається до керівників Служби автомобільних доріг у Волинській області та просить прийняти проект по водогону у селі Зміїнець.
«Прийміть наші біди з водою ближе до серця, я розумію, що в кожній справі можна знайти компроміс. І ще нагадаю слова Сократа - «Хто хоче — шукає можливості, хто не хоче — шукає причини», - резюмувала Людмила Левчук.
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Про це на Facebook-сторінці «Княгининівська громада» написала Людмила Левчук.
Раніше вона розповіла про проби води у колодязях села Зміїнець. Всього було 23 проб по с.Зміїнець (вулиці Першотравневої та Луцької).
Результати такі: «у 16 колодязях вода не відповідає за мікробіологічними показниками, в деяких з них перевищення в 57 разів, а 18 – перевищення вмісту нітратів, а деяких в 5 разів».
«Зважаючи на попередньо викладені факти неякісної води в с.Зміїнець та неодноразові звернення з цього приводу до Княгининівської голови акції ходьби по пішохідному переходу, Сільською радою замовлений проект, погоджений з відповідними службами, лише не хоче чи не може погодити Служба автомобільних доріг у Волинській області», - зауважує Людмила Левчук.
«Тому жителі Зміїнця планують допомогти прискорити даний процес, шляхом попереджувальної акції ходьби по пішохідному переходу траси Луцьк – Ковель, але будемо сподіватись, що проект який ми чекаємо вже рік все-таки погодять. Врахуйте, що терпіння людей не безмежне», - попереджує лучанка.
Вона звертається до керівників Служби автомобільних доріг у Волинській області та просить прийняти проект по водогону у селі Зміїнець.
«Прийміть наші біди з водою ближе до серця, я розумію, що в кожній справі можна знайти компроміс. І ще нагадаю слова Сократа - «Хто хоче — шукає можливості, хто не хоче — шукає причини», - резюмувала Людмила Левчук.
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