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У Луцьку занепокоєні можливим руйнуванням опори мосту. ФОТО

У Луцьку занепокоєні можливим руйнуванням опори мосту. ФОТО
Лучанин Олександр Куриленко занепокоєний станом електроопори під мостом на вулиці Глушець.

Звернення опубліковане на порталі «Відкрите місто».

«Конструкція однієї з двох підпор, що розміщені у воді та підтримують міст через р.Стир, імовірно, пошкоджена», - пише

Зокрема, на першій та другій фотографії видно, що вона ніби зміщена.
Фото 1
Фото 1
Фото 2
Фото 2

«Для порівняння на фото 3 сусідня підпора після ремонту не зміщена.
Фото 3
Фото 3

Вважаю, що необхідне обстеження відповідними спеціалістами з метою упередження руйнування моста», - переконаний лучанин.

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Теги: міст, Луцьк, Глушець, проблема
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