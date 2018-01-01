У Луцьку занепокоєні можливим руйнуванням опори мосту. ФОТО

Олександр Куриленко занепокоєний станом електроопори під мостом на вулиці Глушець.



Звернення опубліковане на порталі



«Конструкція однієї з двох підпор, що розміщені у воді та підтримують міст через р.Стир, імовірно, пошкоджена», - пише



Зокрема, на першій та другій фотографії видно, що вона ніби зміщена.

Фото 1 Фото 2

«Для порівняння на фото 3 сусідня підпора після ремонту не зміщена.

Фото 3

Вважаю, що необхідне обстеження відповідними спеціалістами з метою упередження руйнування моста», - переконаний лучанин.

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