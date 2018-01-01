У Луцьку занепокоєні можливим руйнуванням опори мосту. ФОТО
Сьогодні, 09:05
Лучанин Олександр Куриленко занепокоєний станом електроопори під мостом на вулиці Глушець.
Звернення опубліковане на порталі «Відкрите місто».
«Конструкція однієї з двох підпор, що розміщені у воді та підтримують міст через р.Стир, імовірно, пошкоджена», - пише
Зокрема, на першій та другій фотографії видно, що вона ніби зміщена.
«Для порівняння на фото 3 сусідня підпора після ремонту не зміщена.
Вважаю, що необхідне обстеження відповідними спеціалістами з метою упередження руйнування моста», - переконаний лучанин.
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Звернення опубліковане на порталі «Відкрите місто».
«Конструкція однієї з двох підпор, що розміщені у воді та підтримують міст через р.Стир, імовірно, пошкоджена», - пише
Зокрема, на першій та другій фотографії видно, що вона ніби зміщена.
«Для порівняння на фото 3 сусідня підпора після ремонту не зміщена.
Вважаю, що необхідне обстеження відповідними спеціалістами з метою упередження руйнування моста», - переконаний лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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