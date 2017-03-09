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На Волині чоловік побив дружину до смерті: подробиці трагедії

На Волині чоловік побив дружину до смерті: подробиці трагедії
У Рожищі чоловік побив дружину до смерті.

Деталі страшної трагедії розповів начальник Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області підполковник поліції Олександр Басалик, - пише "Район.Рожище".

За словами правоохоронця, повідомлення про смерть 58-річної рожищанки Тетяни надійшло в поліцію 8 липня, о 18:42 год. На місце смерті виїхали оперативники.

Зовнішніх видимих ознаків насильницької смерті на тілі померлої не було виявлено. Але, згідно з висновком судмедексперта, смерть Тетяни настала внаслідок тілесних ушкоджень у вигляді тупої травми грудної клітки з численними зламами ребер, розривом селезінки та гемотораксу.

У ході слідства, правоохоронця вдалося з'ясувати, що жінку побив її чоловік, 62-річний Леонід. Конфлікт між подружжям виник ще 28 червня. Чоловік під час словесної суперечки кілька разів вдарив дружину.

Не важко здогадатися, який нестерпний біль протягом десяти днів терпіла Тетяна. Чому не звернулася до лікувального закладу? Ніхто вже не дізнається. Можливо, не хотіла завдавати проблем чоловікові!?

Поліцейські затримали правопорушника в порядку статті 208 КПК України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: смерть, Рожище, сварка
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