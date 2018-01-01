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У Києві – масштабна акція протесту власників авто на єврономерах. ВІДЕО

У Києві – масштабна акція протесту власників авто на єврономерах. ВІДЕО
У Києві 11 липня з самого ранку триває протест власників автомобілів на іноземних номерах.

Вони заблокували урядовий квартал, тож у центрі міста утворилися затори, - пише 24 канал.

До Києва приїхали власники "євроблях" зі всіх регіонів України. Організатори заявляють про 5 тисяч учасників. Протест триває з 6-ї ранку.

Протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та прийняття закону про розмитнення авто на іноземних номерах на вигідних умовах.

Власники "євроблях" називають свою акцію безстроковою, кажуть, що блокуватимуть урядовий квартал доти, поки їх не почують.

Користувачі соцмереж опублікували фото акції в центрі Києва.

У Києві – масштабна акція протесту власників авто на єврономерах. ВІДЕО
У Києві – масштабна акція протесту власників авто на єврономерах. ВІДЕО
У Києві – масштабна акція протесту власників авто на єврономерах. ВІДЕО




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Теги: єврономери, авто, мітинг, Київ
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Коментарі 2
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ЗАБРАТИ ВСІ ЛАХИ !!ПОСТАВИТИ НА АРЕШТ-МАЙДАНЧИК!!!
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