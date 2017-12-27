У Луцьку встановлюватимуть індивідуальні теплові пункти. ВІДЕО





Йдеться про будинки 33-ого та 40-го мікрорайонів і ті, що по вулиці Арцеулова, - повідомляють у сюжеті



Очільниця луцьких тепловиків обіцяє, що пропозиції від фірм-прокладок, які не мають виробничих потужностей, навіть не розглядатимуть. Учасники тендеру повинні мати успішний досвід в мінімум п’яти контрактах такої ж складності та характеру робіт.



Індивідуальні теплові пункти - обладнання, яке контролює автоматичну подачу теплоносія в тих обсягах, що необхідно. Тобто, батареї не будуть гарячими, коли тепло і холодними в сильні морози. Усе обліковуватиметься лічильником. А, відповідно, мешканці таким чином зекономлять на платі за теплопостачання.



До прикладу, за трикімнатну квартиру людям нараховували тисячу сімсот гривень. Однак, люди все одно скаржаться на ціни.



Індивідуальні теплові пункти почнуть встановлювати лише наступного року. Загалом пощастить жителям 247 луцьких будинків. Для людей це буде безплатно, так само як і для міста. Це - гроші з ґранту від світового банку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Луцьктепло» запустило тендер на закупівлю індивідуальних теплових пунктів.Йдеться про будинки 33-ого та 40-го мікрорайонів і ті, що по вулиці Арцеулова, - повідомляють у сюжеті 12 каналу Очільниця луцьких тепловиків обіцяє, що пропозиції від фірм-прокладок, які не мають виробничих потужностей, навіть не розглядатимуть. Учасники тендеру повинні мати успішний досвід в мінімум п’яти контрактах такої ж складності та характеру робіт.Індивідуальні теплові пункти - обладнання, яке контролює автоматичну подачу теплоносія в тих обсягах, що необхідно. Тобто, батареї не будуть гарячими, коли тепло і холодними в сильні морози. Усе обліковуватиметься лічильником. А, відповідно, мешканці таким чином зекономлять на платі за теплопостачання.До прикладу, за трикімнатну квартиру людям нараховували тисячу сімсот гривень. Однак, люди все одно скаржаться на ціни.Індивідуальні теплові пункти почнуть встановлювати лише наступного року. Загалом пощастить жителям 247 луцьких будинків. Для людей це буде безплатно, так само як і для міста. Це - гроші з ґранту від світового банку.

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