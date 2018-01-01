Столітні світлини села на Волині

Місцевий храм в Гулівці, 1915 р.

Марш через міст в Гулівці, 1915 р.

Польські легіоністи на фоні сільських хат в Гулівці, 1915 р.

Військові рубають дрова, Гулівка, 1915 р.

Марш через міст в Гулівці, 1915 р.

Військові поблизу Гулівки, 1915 р.

Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.

Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.

Сьогоднішня наша знахідка стосується села Гулівка, що у Ковельському районі. До цього часу столітні світлини цього населеного пункту ще не публікувались. Представлена колекція була зроблена в роки Першої світової війни, а саме 1915 року, коли на території Гулівки певний час дислокувались польські легіони. Саме тому ці фото належать авторству невідомого польського фотографа. Проте їх цінність безумовно полягає в іншому. Адже на світлинах є кадри із забудови тогочасного села і храму.На початку ХХ століття Гулівка була містечком під назвою Гулевичі. Саме тут 7 серпня 1873 року народився, академік, історик мови та літератури, дослідник давньоруської писемності.До речі, в березні 2018 року неподалік Гулівки Ковельського району, чоловік наткнувся на справжній скарб. Він знайшов позолочене церковне начиння, яке лежало в землі під корінням дерев. Воно було надійно залите воском й заховане під колись молоденьким деревцем у лісі. Можливо, воно належить храму, який зображений на фото.Текст:Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl