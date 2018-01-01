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Столітні світлини села на Волині

Столітні світлини села на Волині
Сьогоднішня наша знахідка стосується села Гулівка, що у Ковельському районі. До цього часу столітні світлини цього населеного пункту ще не публікувались. Представлена колекція була зроблена в роки Першої світової війни, а саме 1915 року, коли на території Гулівки певний час дислокувались польські легіони. Саме тому ці фото належать авторству невідомого польського фотографа. Проте їх цінність безумовно полягає в іншому. Адже на світлинах є кадри із забудови тогочасного села і храму.

На початку ХХ століття Гулівка була містечком під назвою Гулевичі. Саме тут 7 серпня 1873 року народився Дмитро Абрамович, академік, історик мови та літератури, дослідник давньоруської писемності.

До речі, в березні 2018 року неподалік Гулівки Ковельського району, чоловік наткнувся на справжній скарб. Він знайшов позолочене церковне начиння, яке лежало в землі під корінням дерев. Воно було надійно залите воском й заховане під колись молоденьким деревцем у лісі. Можливо, воно належить храму, який зображений на фото.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
Місцевий храм в Гулівці, 1915 р.
Місцевий храм в Гулівці, 1915 р.
Марш через міст в Гулівці, 1915 р.
Марш через міст в Гулівці, 1915 р.
Польські легіоністи на фоні сільських хат в Гулівці, 1915 р.
Польські легіоністи на фоні сільських хат в Гулівці, 1915 р.
Військові рубають дрова, Гулівка, 1915 р.
Військові рубають дрова, Гулівка, 1915 р.
Марш через міст в Гулівці, 1915 р.
Марш через міст в Гулівці, 1915 р.
Військові поблизу Гулівки, 1915 р.
Військові поблизу Гулівки, 1915 р.
Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.
Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.
Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.
Польські легіони в центрі села Гулівка, 1915 р.

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Теги: історія, ретро фото, Волинь
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