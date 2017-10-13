На Волині Mercedes зніс зупинку
Сьогодні, 10:20
У Нововолинську на трасі бус зніс зупинку. Водій з місця події втік.
Інцидент трапився в неділю, 8-го липня, - пише Буг.
Як розповідають очевидці, сірий бус Mercedes Vito в’їхав у зупинку. Свідки кажуть, що ймовірно був у алкогольному сп’янінні. Після ДТП залишив автомобіль на місці.
У Нововолинському відділі поліції повідомили, що вночі чоловік прийшов, був у тверезому стані.
Начальник виробничого управління комунального господарства Артем Жигалюк зазначив, що зупинка валялася в полі. Із винуватцем ДТП будуть проводити розмову з відшкодування ним збитків.
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Інцидент трапився в неділю, 8-го липня, - пише Буг.
Як розповідають очевидці, сірий бус Mercedes Vito в’їхав у зупинку. Свідки кажуть, що ймовірно був у алкогольному сп’янінні. Після ДТП залишив автомобіль на місці.
У Нововолинському відділі поліції повідомили, що вночі чоловік прийшов, був у тверезому стані.
Начальник виробничого управління комунального господарства Артем Жигалюк зазначив, що зупинка валялася в полі. Із винуватцем ДТП будуть проводити розмову з відшкодування ним збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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