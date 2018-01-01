Водіїв попереджають про можливий ускладнений рух на «Ягодині»





Відтак, очікується значне ускладнення та обмеження у переміщенні територією пункту пропуску Ягодин -Дорогуськ, - пише Волинська митниця ДФС.



Польська сторона забороняє рух негабаритних транспортних засобів у період з 16 по 19 липня 2018 року.



Тож, Волинська митниця ДФС просить водіїв, які планують міжнародні рейси, утриматись у цей час від перетину українсько-польського кордону через Ягодин та обирати інші шляхи сполучення.









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