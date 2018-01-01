У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО





Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.



«Ось таку знахідку виявили наші урологи в сечовому міхурі пацієнта під час операції», - йдеться у дописі.



Зазначають, що воскова свічка пробула у організмі 2 тижні перед тим, як її звідти вилучили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Урологи Ковельського МТМО дістали з сечового міхура волинянина воскову свічку.Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.«Ось таку знахідку виявили наші урологи в сечовому міхурі пацієнта під час операції», - йдеться у дописі.Зазначають, що воскова свічка пробула у організмі 2 тижні перед тим, як її звідти вилучили.

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