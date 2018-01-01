вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО

У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО
Урологи Ковельського МТМО дістали з сечового міхура волинянина воскову свічку.

Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.

«Ось таку знахідку виявили наші урологи в сечовому міхурі пацієнта під час операції», - йдеться у дописі.

Зазначають, що воскова свічка пробула у організмі 2 тижні перед тим, як її звідти вилучили.
У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, операція, інцидент, Ковель, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війну потрібно негайно припинити, щоб не вмирали батьки, - донька загиблого бійця
Сьогодні, 11:05
Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли
Сьогодні, 10:58
У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Водіїв попереджають про можливий ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 10:36
На Волині Mercedes зніс зупинку
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
08 липень, 11:32
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
07 липень, 03:28
Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку Волинянам дешевше робитимуть операції на серці завдяки Світовому банку
04 липень, 17:12
У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО У Ковелі встановили два однакових дорожніх знаки. ФОТО
02 липень, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
10 липень, 17:16
 1
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
10 липень, 11:58
 1
Вхід на «Бандерштат-2018» для атовців – безкоштовний
Сьогодні, 11:27
 0
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:21
 0
Війну потрібно негайно припинити, щоб не вмирали батьки, - донька загиблого бійця
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8