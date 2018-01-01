У сечовому міхурі волинянина лікарі знайшли... свічку. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Урологи Ковельського МТМО дістали з сечового міхура волинянина воскову свічку.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.
«Ось таку знахідку виявили наші урологи в сечовому міхурі пацієнта під час операції», - йдеться у дописі.
Зазначають, що воскова свічка пробула у організмі 2 тижні перед тим, як її звідти вилучили.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу у Facebook.
«Ось таку знахідку виявили наші урологи в сечовому міхурі пацієнта під час операції», - йдеться у дописі.
Зазначають, що воскова свічка пробула у організмі 2 тижні перед тим, як її звідти вилучили.
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