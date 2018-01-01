Війну потрібно негайно припинити, щоб не вмирали батьки, - донька загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій сьомий День народження святкує. Її батько – старшина Збройних сил України, учасник війни на сході України, механік-водій (14-та окрема механізована бригада). Загинув під час обстрілу одного з крайніх опорних пунктів бригади. Тоді його сестра Олена, говорила: «Війна постукала у двері і моєї родини. Ніяк не хочу вірити... Як має пережити мама, дружина?!!! Як будуть рости дітки без тата?!!! До демобілізації залишалося лише кілька годин, але смерть не чекала...».Указом Президента України № 58/2017 від 10 березня 2017 року «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Донька загиблого, уже без татка, у цьому році закінчила перший клас. У школі їй подобається. Улюблені уроки письмо та математика. Дівчинка каже: «Оцінок нам не ставили, але в другий клас перевели, значить все добре. На канікулах трохи читаю і пишу, розв'язую приклади».Найбільше Іванка любить проводити час зі своїми друзями. Її подруга живе поруч, вони багато часу проводять разом: граються ляльками, їздять на велосипедах, влаштовують концерти для мам. У вільний час любить малювати, виготовляти браслети з резинок.Вона лише цього літа навчилась добре їздити на велосипеді. І уже об’їздила по всіх вулицях села, та навколо нього. Зазвичай їздить з сестрою та братами, а часом із мамою. Пригадує: «Нещодавно я поїхала велосипедом в гості до своїх племінників, вони живуть недалеко, на сусідній вулиці. Але я не попередила маму. Мене шукали досить довго, зараз я повідомляю куди іду чи їду, щоб мама не хвилювалася».Наша іменинниця поки, що не визначилась із майбутньою професією, але точно знає, що буде мамою. Практикується на ляльках.За кордоном красуня ще не була. Вона вважає, що спочатку треба краще познайомитися зі своєю країною. Уже побувала з мамою в санаторії “Пролісок”. Цього літа вони планують їхати відпочивати на озеро Світязь.Дівчинці подобається приїжджати до Луцька на запрошення волонтерів, бо відпочивати з багатьма дітьми завжди цікавіше та веселіше.Вона обожнює тваринок, особливо, любить гратися з котиками.З одного боку Іванка ще мала, із задоволенням дивиться мультфільми. Її улюблений «Попелюшка, принцеса Софія». А з іншого, вона мислить по-дорослому, на запитання, з ким з відомих людей хоче зустрітися відповідає: «З людиною, яка зупинить війну в Україні. Її потрібно негайно припинити, щоб не вмирали батьки. Я свого тата ніколи не побачу і не пограюся з ним і не хочу, щоб таке переживали інші діти». Про свою батьківщину говорить так: «Це моя рідна країна, поки що для мене це моє найближче оточення. Але я знаю, що є ще багато сіл та міст в нашій державі. Моя мама показувала мені на карті, де тато був на війні».Авторитетом для Іванки є її вчителька Валентина Василівна, вона дуже гарна, розумна і любить дітей.Хороший приклад для молодшої сестрички показує її братик Юрій. Кожного дня він її забирає після уроків, заводить додому та разом з нею обідає. Інколи він читає для неї казки. Разом вони люблять слухати мамині цікаві історичні розповіді на ніч. Пишається Іванна своєю великою родиною, каже, що всі чимось їм допомагають.Їхня мама Віра працює в музеї. Вони щороку ходять туди на фестиваль, який проводиться у травні. В цьому році Іванка отримала нагороду за гарну вишиванку. Взагалі, вона любить свою маму та завжди і у всьому їй допомагає. Особливо їй подобається доглядати за квітами на вулиці. Також вона прибирає свої речі та іграшки.Сім’я буде вдячна за будь-яке вітання та подарунок для дитини. Напередодні свята Іванка, звичайно, мріє про подарунки. В цьому році просила придбати палатку, щоб гратися з своїми друзями на вулиці.: Чопко Іванна – невдовзі 7 років (12.07.2011). Локачинський р-н. Зріст: 122; Розмір взуття: 31.