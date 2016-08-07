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Вхід на «Бандерштат-2018» для атовців – безкоштовний

Вхід на «Бандерштат-2018» для атовців – безкоштовний
Вхід на фестиваль українського духу "Бандерштат-2018", який відбудеться 3-5 серпня, для учасників бойових дій – вільний.

Про це йдеться на сторінці дійства у Facebook.

Перепустку можна буде отримати перед входом на "Бандерштат" у спеціальному наметі, пред'явивши посвідчення УБД.

Нагадаємо, що цьогоріч для відвідувачів фестивалю зіграють: Тартак, Друга ріка, О.Torvald, Без обмежень, АННА, I am giant (New Zеаland), Жадан і собаки та інші.

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Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк
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