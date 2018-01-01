Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання

Олександр Гуч, який очолює Дернівську сільську раду Ківерцівського району, Вікторією Романчук.



Про це пише газета



Нагадаємо, шо 20 лютого на Майдані у Києві



А восени 2015 року Олександр Гуч переміг на виборах голови у рідному Дерно. У 2016 році Олександр був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня.



Ківерчанка Вікторія Романчук навчалася у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, що на Івано–Франківщині. На Майдан дівчина приїжджала чотири рази. Спочатку працювала волонтером, згодом записалася до «Волинської сотні». Під час протистояння 18 лютого під її ногами вибухнула граната, осколки якої згодом витягували лікарі. На тілі дівчини було 50 рваних ран.



«Перед тим, як їхати до Києва казала мамі, що готую бутерброди на кухні, а сама була на барикадах», — розповідала Вікторія.



«Страх відчула, коли одна серед беркутівців залишилася і коли Пегаса поранили. А загалом не боялася, бо знала: поруч — свої люди…», - дала дівчина.



Отож наступного дня після весілля Гучів (Вікторія взяла подвійне прізвище Гуч–Романчук).



Про своє знайомство Олександр розповідає:



"Ми познайомилися у лютому 2014–го в Українському домі. Тоді перша іскра пролетіла між нами. Але, зважаючи на вік (Вікторія мала 16 років, а я — 28), старався таку думку відганяти. Вважав, що це якось неправильно. Але, як мовиться, така вже доля, від неї не втечеш".



"І після Майдану ми трохи спілкувалися, знали про життя одне одного. А торік я запросив Вікторію у Дерно на свято Івана Купала. Як художниця вона вела майстер–клас. Минув ще якийсь час, і восени ми вже почали зустрічатися", — розповів Олександр.



З приводу того, коли ж Олександр освідчився, він сказав:



"Це було на Святвечір цього року. Я запросив Вікторію до себе і зробив їй пропозицію. Вона відповіла згодою. А одружитися ми вирішили 3 червня, у день мого народження. 4–го подали заяву, а через місяць розписалися — зареєструвала наш шлюб секретар Дернівської сільради Марія Манжула. 29 липня повінчаємося. Це таїнство відбудеться на Буковині у «Червонодібровській січі».



Поки що подружжю доведеться жити, гостюючи одне в одного. Адже Вікторія вчиться стаціонарно у Львівській академії мистецтв. Як тільки вона закінчить 4–й курс, то переїде, як сказав Олександр, до нього у Дерно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого четверга, 5 липня,, який очолює Дернівську сільську раду Ківерцівського району, одружився з активісткою Революції гідності художницеюПро це пише газета Волинь-нова Нагадаємо, шо 20 лютого на Майдані у Києві снайпер поранив Олександра в ліву ногу. Пегас (таке його псевдо) лікувався спочатку у Києві, а з 7 березня — у Єрусалимській лікарні «Хадасса». Була дуже складна операція, тривалий реабілітаційний період. З Ізраїлю він повернувся вже на своїх ногах.А восени 2015 року Олександр Гуч переміг на виборах голови у рідному Дерно. У 2016 році Олександр був удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня.Ківерчанка Вікторія Романчук навчалася у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва, що на Івано–Франківщині. На Майдан дівчина приїжджала чотири рази. Спочатку працювала волонтером, згодом записалася до «Волинської сотні». Під час протистояння 18 лютого під її ногами вибухнула граната, осколки якої згодом витягували лікарі. На тілі дівчини було 50 рваних ран.«Перед тим, як їхати до Києва казала мамі, що готую бутерброди на кухні, а сама була на барикадах», — розповідала Вікторія.«Страх відчула, коли одна серед беркутівців залишилася і коли Пегаса поранили. А загалом не боялася, бо знала: поруч — свої люди…», - дала дівчина.Отож наступного дня після весілля Гучів (Вікторія взяла подвійне прізвище Гуч–Романчук).Про своє знайомство Олександр розповідає:"Ми познайомилися у лютому 2014–го в Українському домі. Тоді перша іскра пролетіла між нами. Але, зважаючи на вік (Вікторія мала 16 років, а я — 28), старався таку думку відганяти. Вважав, що це якось неправильно. Але, як мовиться, така вже доля, від неї не втечеш"."І після Майдану ми трохи спілкувалися, знали про життя одне одного. А торік я запросив Вікторію у Дерно на свято Івана Купала. Як художниця вона вела майстер–клас. Минув ще якийсь час, і восени ми вже почали зустрічатися", — розповів Олександр.З приводу того, коли ж Олександр освідчився, він сказав:"Це було на Святвечір цього року. Я запросив Вікторію до себе і зробив їй пропозицію. Вона відповіла згодою. А одружитися ми вирішили 3 червня, у день мого народження. 4–го подали заяву, а через місяць розписалися — зареєструвала наш шлюб секретар Дернівської сільради Марія Манжула. 29 липня повінчаємося. Це таїнство відбудеться на Буковині у «Червонодібровській січі».Поки що подружжю доведеться жити, гостюючи одне в одного. Адже Вікторія вчиться стаціонарно у Львівській академії мистецтв. Як тільки вона закінчить 4–й курс, то переїде, як сказав Олександр, до нього у Дерно.

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