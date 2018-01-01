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Волинянин викрав з подвір’я двигуни

Волинянин викрав з подвір’я двигуни
У селищі Любешів поліцейські викрили 18-річного крадія.

Зазначається, що учора вночі, 10 липня, із подвір’я місцевого жителя молодик викрав три електродвигуни та брухт, вартістю понад 5 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Викрадене майно співробітники поліції вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.




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Теги: крадій, двигуни
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