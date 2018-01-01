Волинянин викрав з подвір’я двигуни





Зазначається, що учора вночі, 10 липня, із подвір’я місцевого жителя молодик викрав три електродвигуни та брухт, вартістю понад 5 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Викрадене майно співробітники поліції вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів поліцейські викрили 18-річного крадія.Зазначається, що учора вночі, 10 липня, із подвір’я місцевого жителя молодик викрав три електродвигуни та брухт, вартістю понад 5 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Викрадене майно співробітники поліції вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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