Забив поліном через те, що пиячила: волинянин сів за ґрати через вбивство





Відповідний вирок днями виніс Ратнівський районний суд Волинської області.



Нагадаємо, трагедія трапилася



З вироку ж відомо, що чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, побив співмешканку поліном через те, що остання зловживала спиртними напоями. Нанесені чоловіком удари призвели до крововтрати, яка спричинала смерть жінки.



Чоловік у суді свою провину визнав та розкаявся.



Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який у Жиричі Ратнівського району, поліном забив співмешканку, відсидить 8 років у тюрмі.Відповідний вирок днями виніс Ратнівський районний суд Волинської області.Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 27 січня З вироку ж відомо, що чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, побив співмешканку поліном через те, що остання зловживала спиртними напоями. Нанесені чоловіком удари призвели до крововтрати, яка спричинала смерть жінки.Чоловік у суді свою провину визнав та розкаявся.Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми.

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