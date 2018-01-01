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Забив поліном через те, що пиячила: волинянин сів за ґрати через вбивство

Забив поліном через те, що пиячила: волинянин сів за ґрати через вбивство
Чоловік, який у Жиричі Ратнівського району, поліном забив співмешканку, відсидить 8 років у тюрмі.

Відповідний вирок днями виніс Ратнівський районний суд Волинської області.

Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 27 січня.

З вироку ж відомо, що чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, побив співмешканку поліном через те, що остання зловживала спиртними напоями. Нанесені чоловіком удари призвели до крововтрати, яка спричинала смерть жінки.

Чоловік у суді свою провину визнав та розкаявся.

Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми.

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Теги: смерть, поліно, Жиричі, Волинь
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