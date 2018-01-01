Забив поліном через те, що пиячила: волинянин сів за ґрати через вбивство
Сьогодні, 12:53
Чоловік, який у Жиричі Ратнівського району, поліном забив співмешканку, відсидить 8 років у тюрмі.
Відповідний вирок днями виніс Ратнівський районний суд Волинської області.
Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 27 січня.
З вироку ж відомо, що чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, побив співмешканку поліном через те, що остання зловживала спиртними напоями. Нанесені чоловіком удари призвели до крововтрати, яка спричинала смерть жінки.
Чоловік у суді свою провину визнав та розкаявся.
Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми.
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Відповідний вирок днями виніс Ратнівський районний суд Волинської області.
Нагадаємо, трагедія трапилася у ніч на 27 січня.
З вироку ж відомо, що чоловік, перебуваючи в стані сп'яніння, побив співмешканку поліном через те, що остання зловживала спиртними напоями. Нанесені чоловіком удари призвели до крововтрати, яка спричинала смерть жінки.
Чоловік у суді свою провину визнав та розкаявся.
Йому призначили покарання у вигляді 8 років тюрми.
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