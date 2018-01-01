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Під Луцьком водій «євробляхи» побив поліцейського

Під Луцьком водій «євробляхи» побив поліцейського
У Ківерцях водій автомобіля на іноземній реєстрації порушив правила та при оформленні протоколу побив поліцейського.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився близько 21 години, 10 липня.

По вулиці Київській співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль «Volkswagen Golf» на іноземній реєстрації, який здійснював рух із порушенням правил дорожнього руху.

25-річний водій транспортного засобу під час перевірки поліцейськими документів та оформлення протоколу про адміністративне правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) наніс тілесні ушкодження 28-річному співробітнику поліції. Відомо, що зловмисник притягувався раніше до відповідальності за скоєння кримінальних правопорушень.

За фактом кримінального правопорушення слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушко­джень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: поліція, побиття, Волинь, Ківерці
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