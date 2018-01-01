VIP-картка 1+1 діє у ресторації «Брама» у «ПортCity»*

Ви уже придбали Vip-картку 1+1? Тоді для Вас приємний бонус, відтепер картка діє також у ресторації «Брама» у ТРЦ «ПортCity».Ви та Ваша родина можете заощаджувати більше, ніж 3000 грн.!Нагадуємо умови:При замовленні страви (напою), входу в караоке або оплаті години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) на послуги боулінг - клубу «Strike City», дитячого розважального центру «Figli Migli», арени розваг «Generator City» та ресторації «Брама» в ТРЦ «ПортCity» та при наявності купону Ви отримаєте другу страву (напій), вхід у караоке, годину гри у боулінг/більярд (сеанс, вхід) у подарунок за умови, що вартість другої страви (напою), входу в караоке або години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) не перевищує вартість оплачуваної страви (напою), входу в караоке або гри в боулінг/більярд (сеансу/входу).При поповненні картки для дитячих атракціонів в «Figli Migli» на суму від 100 гривень та за наявності купону, сума номіналу подвоюється.Оригінальність купонів на знижку захищено голограмою SM.У наявності VIP-карти 10 купонів і 1 VIP куток. При пред'явленні 4-х VIP кутків, Ви отримуєте 1 VIP-карту безкоштовно.Ціна – 200 гривень. Придбати її можна лише у наших представників і лише в той момент, коли вони знаходяться у Вас.Для наших гостей – найкращі пропозиції!