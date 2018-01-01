VIP-картка 1+1 діє у ресторації «Брама» у «ПортCity»*
Сьогодні, 13:27
Ви уже придбали Vip-картку 1+1? Тоді для Вас приємний бонус, відтепер картка діє також у ресторації «Брама» у ТРЦ «ПортCity».
Ви та Ваша родина можете заощаджувати більше, ніж 3000 грн.!
Нагадуємо умови:
При замовленні страви (напою), входу в караоке або оплаті години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) на послуги боулінг - клубу «Strike City», дитячого розважального центру «Figli Migli», арени розваг «Generator City» та ресторації «Брама» в ТРЦ «ПортCity» та при наявності купону Ви отримаєте другу страву (напій), вхід у караоке, годину гри у боулінг/більярд (сеанс, вхід) у подарунок за умови, що вартість другої страви (напою), входу в караоке або години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) не перевищує вартість оплачуваної страви (напою), входу в караоке або гри в боулінг/більярд (сеансу/входу).
При поповненні картки для дитячих атракціонів в «Figli Migli» на суму від 100 гривень та за наявності купону, сума номіналу подвоюється.
Оригінальність купонів на знижку захищено голограмою SM.
У наявності VIP-карти 10 купонів і 1 VIP куток. При пред'явленні 4-х VIP кутків, Ви отримуєте 1 VIP-карту безкоштовно.
Ціна – 200 гривень. Придбати її можна лише у наших представників і лише в той момент, коли вони знаходяться у Вас.
Для наших гостей – найкращі пропозиції!
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Ви та Ваша родина можете заощаджувати більше, ніж 3000 грн.!
Нагадуємо умови:
При замовленні страви (напою), входу в караоке або оплаті години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) на послуги боулінг - клубу «Strike City», дитячого розважального центру «Figli Migli», арени розваг «Generator City» та ресторації «Брама» в ТРЦ «ПортCity» та при наявності купону Ви отримаєте другу страву (напій), вхід у караоке, годину гри у боулінг/більярд (сеанс, вхід) у подарунок за умови, що вартість другої страви (напою), входу в караоке або години гри в боулінг/більярд (сеансу, входу) не перевищує вартість оплачуваної страви (напою), входу в караоке або гри в боулінг/більярд (сеансу/входу).
При поповненні картки для дитячих атракціонів в «Figli Migli» на суму від 100 гривень та за наявності купону, сума номіналу подвоюється.
Оригінальність купонів на знижку захищено голограмою SM.
У наявності VIP-карти 10 купонів і 1 VIP куток. При пред'явленні 4-х VIP кутків, Ви отримуєте 1 VIP-карту безкоштовно.
Ціна – 200 гривень. Придбати її можна лише у наших представників і лише в той момент, коли вони знаходяться у Вас.
Для наших гостей – найкращі пропозиції!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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