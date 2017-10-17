Як у Києві мітингують «євробляхарі». ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
У столиці мітингують власники автомобілів на єврономерах. Вони вимагають ухвалити законопроект про доступні автомобілі та скасувати постанову Кабінету міністрів щодо розширень повноважень поліції.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Від самого ранку центр столиці заблокований. Урядовий квартал заполонили власники так званих «євроблях» - автомобілів із європейською реєстрацією. Мітингувальники поз'їжджалися з усієї країни. Протестують, кажуть, проти свавілля поліції - євробляхерів у регіонах, начебто, усе частіше зупиняють без будь-яких на те причин.
Мітингувальники заблокували вулицю Грушевського - біля Верховної Ради та Кабміну. Під стінами уряду протестувальники запалили фаєри. Хтось із натовпу кинув у кордон правоохоронців димову шашку - її відкинули назад.
До мітингувальників вийшов речник Кабміну. Пообіцяв, що уряд ухвалить якесь рішення щодо «євроблях» сьогодні, 11 липня, до 14:00. До того часу протестувальники обіцяли проводити мирну акцію.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Від самого ранку центр столиці заблокований. Урядовий квартал заполонили власники так званих «євроблях» - автомобілів із європейською реєстрацією. Мітингувальники поз'їжджалися з усієї країни. Протестують, кажуть, проти свавілля поліції - євробляхерів у регіонах, начебто, усе частіше зупиняють без будь-яких на те причин.
Мітингувальники заблокували вулицю Грушевського - біля Верховної Ради та Кабміну. Під стінами уряду протестувальники запалили фаєри. Хтось із натовпу кинув у кордон правоохоронців димову шашку - її відкинули назад.
До мітингувальників вийшов речник Кабміну. Пообіцяв, що уряд ухвалить якесь рішення щодо «євроблях» сьогодні, 11 липня, до 14:00. До того часу протестувальники обіцяли проводити мирну акцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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