У Premier City – прем'єра «Монстри на канікулах-3»*

У кінотеатрі Premier City - прем`єра мультфільму «Монстри на канікулах-3».Стомилися від повсякденної роботи? Хочеться пригод і відпочинку?Відправляйтеся у захоплюючу подорож у під час прем`єри мультфільму «Монстри на канікулах-3» разом із кінотеатром Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».Зазначається, що мультфільм є третьою та, вірогідно, заключною частиною історії про родину монстрів.Тож, уупуйте квитки на мультфільм «Монстри на канікулах-3» у кінотеатр Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!