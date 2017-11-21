У Premier City – прем'єра «Монстри на канікулах-3»*
Сьогодні, 17:37
У кінотеатрі Premier City - прем`єра мультфільму «Монстри на канікулах-3».
Стомилися від повсякденної роботи? Хочеться пригод і відпочинку?
Відправляйтеся у захоплюючу подорож у під час прем`єри мультфільму «Монстри на канікулах-3» разом із кінотеатром Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».
Зазначається, що мультфільм є третьою та, вірогідно, заключною частиною історії про родину монстрів.
Тож, уупуйте квитки на мультфільм «Монстри на канікулах-3» у кінотеатр Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
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Стомилися від повсякденної роботи? Хочеться пригод і відпочинку?
Відправляйтеся у захоплюючу подорож у під час прем`єри мультфільму «Монстри на канікулах-3» разом із кінотеатром Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».
Зазначається, що мультфільм є третьою та, вірогідно, заключною частиною історії про родину монстрів.
Тож, уупуйте квитки на мультфільм «Монстри на канікулах-3» у кінотеатр Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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