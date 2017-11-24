Лучан запрошують на фестиваль швейцарського кіно





Організатором події у місті виступить команда «Lutsk Night Cinema». Для перегляду організатори обрали стрічку «Божественний порядок» (2017).



Даний фільм належить до драматичних. Він триває 96 хвилин. Транслюватимуть кінострічку мовою оригіналу (німецькою) з українськими субтитрами. Фільм вийшов на екрани минулого року, а вже цьогоріч потрапив до п’ятірки фестивальних кандидатів.



Показ є абсолютно безкоштовним. Також на заході передбачений кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт.



Із собою брати нічого не потрібно, крім друзів та бадьорого настрою. Глядачі розміщуватимуться на стільцях. Реєстрація відсутня. Оскільки даний кінопоказ проходить лише один раз, організатори рекомендують не пропустити такої унікальної нагоди.



Покази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.



Трейлер даного фільму можна переглянути



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 липня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний узвіз, 5) відбудеться кінопоказ в рамках фестивалю Швейцарського кіно.Організатором події у місті виступить команда «Lutsk Night Cinema». Для перегляду організатори обрали стрічку «Божественний порядок» (2017).Даний фільм належить до драматичних. Він триває 96 хвилин. Транслюватимуть кінострічку мовою оригіналу (німецькою) з українськими субтитрами. Фільм вийшов на екрани минулого року, а вже цьогоріч потрапив до п’ятірки фестивальних кандидатів.Показ є абсолютно безкоштовним. Також на заході передбачений кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт.Із собою брати нічого не потрібно, крім друзів та бадьорого настрою. Глядачі розміщуватимуться на стільцях. Реєстрація відсутня. Оскільки даний кінопоказ проходить лише один раз, організатори рекомендують не пропустити такої унікальної нагоди.Покази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.Трейлер даного фільму можна переглянути тут . Детальніше про кінопоказ можна дізнатися у спільноті організаторів події у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію