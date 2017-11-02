Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
Сьогодні, 13:28
У Ковелі спеціалісти Будівельної компанії «Інвестор» продовжують зводити III будинок ЖК «Парковий квартал».
Зокрема, вони вже завершили споруджувати перший під’їзд, - пише Перший.
«Ми вже закінчили мурувати І під’їзд і лише доводимо димоходи. У ІІ під’їзді вже зводимо 4 поверх. У ІІІ-му – завершили зводити 2 поверх і саме кладемо панелі перекриття. У IV під’їзді мурують стіни ІІ поверху», - розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук.
Виконроб розповів, що на будівництво вже прибула партія деревини для зведення даху. Тож працівники вже приступають до роботи у І під’їзді.
«Стіни і перекриття у першому під’їзді ми вже завершили, тож готові до зведення даху. Нам привезли деревину, яка оброблюється антисептиком і просочуються вогнетривким розчином. Потім ми будемо ставити стропильну систему і вкладатиметься паробар’єр, обрешітка і контрлати. Вже після цього робиться настил металопрофілю», - розповідає подробиці зведення даху на ЖК «Парковий квартал» виконроб будівництва Олександр Поліщук.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак. Перший та другий будинки ЖК «Парковий квартал» здано в експлуатацію, наразі мешканці роблять ремонти у своїх оселях.
Спеціальні цінові пропозиції «Інвестор» робить для клієнтів перед підняттям вартості на квартири, яке відбудеться 1 серпня 2018 року.
Усі охочі можуть скористатися цією можливістю до кінця липня.
У ЖК «Парковий квартал» також є спеціальна пропозиція для ковельчан: 1-кімнатна квартира загальною площею 40,2 м.кв. за 16 000 $.
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Зокрема, вони вже завершили споруджувати перший під’їзд, - пише Перший.
«Ми вже закінчили мурувати І під’їзд і лише доводимо димоходи. У ІІ під’їзді вже зводимо 4 поверх. У ІІІ-му – завершили зводити 2 поверх і саме кладемо панелі перекриття. У IV під’їзді мурують стіни ІІ поверху», - розповів виконроб будівництва ЖК «Парковий квартал» Олександр Поліщук.
Виконроб розповів, що на будівництво вже прибула партія деревини для зведення даху. Тож працівники вже приступають до роботи у І під’їзді.
«Стіни і перекриття у першому під’їзді ми вже завершили, тож готові до зведення даху. Нам привезли деревину, яка оброблюється антисептиком і просочуються вогнетривким розчином. Потім ми будемо ставити стропильну систему і вкладатиметься паробар’єр, обрешітка і контрлати. Вже після цього робиться настил металопрофілю», - розповідає подробиці зведення даху на ЖК «Парковий квартал» виконроб будівництва Олександр Поліщук.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак. Перший та другий будинки ЖК «Парковий квартал» здано в експлуатацію, наразі мешканці роблять ремонти у своїх оселях.
Спеціальні цінові пропозиції «Інвестор» робить для клієнтів перед підняттям вартості на квартири, яке відбудеться 1 серпня 2018 року.
Усі охочі можуть скористатися цією можливістю до кінця липня.
У ЖК «Парковий квартал» також є спеціальна пропозиція для ковельчан: 1-кімнатна квартира загальною площею 40,2 м.кв. за 16 000 $.
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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