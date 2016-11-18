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На Волині неповнолітній крав телефони

На Волині неповнолітній крав телефони
На Волині поліцейські викрили телефонного злодія.

Так, правоохоронці спіймали неповнолітнього, котрий 2-го липня в селищі Шацьк викрав у жителя району два мобільні телефон, - інформує ГУНП у Волинській області.

Незаконно набуде майно правоохоронці вилучили та повернуть власнику. Вирішується питання про відкриття за фактом крадіжки кримінального провадження.




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Теги: злодій, телефон
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