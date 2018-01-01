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У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку

У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку
У Луцьку в 37-річної жінки на дитячому майданчику вкрали рюкзак.

Інцидент трапився близько 17 години по проспекту Відродження, - інформує ГУНП у Волинській області

Так, зловмисник викрав у жінки рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон «Lenovо». Сума збитків 2 тис. грн.

Правоохорнці встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцька. Викрадене вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки.


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Теги: крадіжка, телефон
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