У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку
Сьогодні, 13:41
У Луцьку в 37-річної жінки на дитячому майданчику вкрали рюкзак.
Інцидент трапився близько 17 години по проспекту Відродження, - інформує ГУНП у Волинській області
Так, зловмисник викрав у жінки рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон «Lenovо». Сума збитків 2 тис. грн.
Правоохорнці встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцька. Викрадене вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки.
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Інцидент трапився близько 17 години по проспекту Відродження, - інформує ГУНП у Волинській області
Так, зловмисник викрав у жінки рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон «Lenovо». Сума збитків 2 тис. грн.
Правоохорнці встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцька. Викрадене вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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