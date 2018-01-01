У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку





Інцидент трапився близько 17 години по проспекту Відродження, - інформує ГУНП у Волинській області



Так, зловмисник викрав у жінки рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон «Lenovо». Сума збитків 2 тис. грн.



Правоохорнці встановили, що крадіжку скоїв 46-річний житель Луцька. Викрадене вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом крадіжки.





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