У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО
Сьогодні, 13:42
У Луцьку продали авто на єврореєстрації за фальшиві гроші.
Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.
Текст перекладений з російської мови.
«Можливо, хтось бачив цю машину. Сьогодні (12 липня, - ред.) її продали на авторинку за фальшиві долари», - пише жінка.
Всіх, хто бачив автівку просять телефонувати за телефоном 095 758 8200 або у відділок поліції.
«Будемо вдячні за будь-яку допомогу!» - пише Тетяна Цегловська.
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Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.
Текст перекладений з російської мови.
«Можливо, хтось бачив цю машину. Сьогодні (12 липня, - ред.) її продали на авторинку за фальшиві долари», - пише жінка.
Всіх, хто бачив автівку просять телефонувати за телефоном 095 758 8200 або у відділок поліції.
«Будемо вдячні за будь-яку допомогу!» - пише Тетяна Цегловська.
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Ахахаха, і страховки немає на полісівеб.
На авторинку давно пора рейди робити, така угода є незаконною і авто має вилучатись з усіма наслідками 300% штрафів.