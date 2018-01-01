У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО





Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.



Текст перекладений з російської мови.



«Можливо, хтось бачив цю машину. Сьогодні (12 липня, - ред.) її продали на авторинку за фальшиві долари», - пише жінка.



Всіх, хто бачив автівку просять телефонувати за телефоном 095 758 8200 або у відділок поліції.



«Будемо вдячні за будь-яку допомогу!» - пише Тетяна Цегловська.



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