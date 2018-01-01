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У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО

У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО
У Луцьку продали авто на єврореєстрації за фальшиві гроші.

Про це у спільноті «Теревені про Луцьк» написала користувач Тетяна Цегловська.

Текст перекладений з російської мови.

«Можливо, хтось бачив цю машину. Сьогодні (12 липня, - ред.) її продали на авторинку за фальшиві долари», - пише жінка.

Всіх, хто бачив автівку просять телефонувати за телефоном 095 758 8200 або у відділок поліції.

«Будемо вдячні за будь-яку допомогу!» - пише Тетяна Цегловська.
У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО
У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО
У Луцьку купили машину за фальшиві долари. ФОТО

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Теги: автомобіль, євробляха, продаж, скандал, інцидент, гроші
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Коментарі 4
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Без лоха и жизнь плоха, особливо якщо лох - бляхарик)

Ахахаха, і страховки немає на полісівеб.

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Яка машина,такі і гроші.
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Шукайте вже на шроті
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Як це продали, якщо вона в режимі "тимчасового ввезення"???
На авторинку давно пора рейди робити, така угода є незаконною і авто має вилучатись з усіма наслідками 300% штрафів.
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