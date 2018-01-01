У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО

У селищі Ратне одноіменного району завершують будівництво дошкільного навчального закладу «Капітошка».Про це йдеться на сторінці голови Волинської облдержадміністраціїу Facebook.Зазначають, що його відкриття планується на 27 серпня.Голова ОДА проінспектував будівництво дошкільного навчального закладу проінспектував 11 липня.Новий дитячий садок готовий уже на 80%. Сучасна двоповерхова будівля матиме власну котельню з альтернативним – твердопаливним обладнанням. Подбали забудовники і про утеплення фасадів.Зараз облаштовується територія з ігровими та спортивними майданчиками та альтанками. Загальна вартість ясел-садка – 34 млн. грн. Його зможуть відвідувати 165 дітей.«У нас буде функціонувати дев`ять груп: раннього, середньогодошкільного та старшого віку. Також, буде інклюзивна група – для діток з особливими потребами. Для цього будуть передбачені всі технічні умови», - розповіла завідувач садочкуОсвітянка додає, що внутрішні роботи планують завершити до 1 серпня і до 15 зовнішні. Тоді запросять дітей з батьками для знайомства з садочком. Відкриття ж планують 27 серпня 2018 року. Жінка додає, що селище - багатодітне, тому групи вже наповнені.«Ми радіємо, що за два місяці нам вдалося зробити щось краще і 1 вересня діти вже мають піти до дитячого садка», - зауважив Олександр Савченко.