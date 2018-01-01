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У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО

У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі Ратне одноіменного району завершують будівництво дошкільного навчального закладу «Капітошка».

Про це йдеться на сторінці голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка у Facebook.

Зазначають, що його відкриття планується на 27 серпня.

Голова ОДА проінспектував будівництво дошкільного навчального закладу проінспектував 11 липня.

Новий дитячий садок готовий уже на 80%. Сучасна двоповерхова будівля матиме власну котельню з альтернативним – твердопаливним обладнанням. Подбали забудовники і про утеплення фасадів.

Зараз облаштовується територія з ігровими та спортивними майданчиками та альтанками. Загальна вартість ясел-садка – 34 млн. грн. Його зможуть відвідувати 165 дітей.

«У нас буде функціонувати дев`ять груп: раннього, середнього
дошкільного та старшого віку. Також, буде інклюзивна група – для діток з особливими потребами. Для цього будуть передбачені всі технічні умови», - розповіла завідувач садочку Олена Марчук.

Освітянка додає, що внутрішні роботи планують завершити до 1 серпня і до 15 зовнішні. Тоді запросять дітей з батьками для знайомства з садочком. Відкриття ж планують 27 серпня 2018 року. Жінка додає, що селище - багатодітне, тому групи вже наповнені.

«Ми радіємо, що за два місяці нам вдалося зробити щось краще і 1 вересня діти вже мають піти до дитячого садка», - зауважив Олександр Савченко.
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО

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Теги: садочок, будівництво, Ратне, Волинь, Савченко
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Коментарі 1
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Хто така Капітошка?
Якась фея поліщуків?
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