У селищі на Волині закінчують будівництво нового садочка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У селищі Ратне одноіменного району завершують будівництво дошкільного навчального закладу «Капітошка».
Про це йдеться на сторінці голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка у Facebook.
Зазначають, що його відкриття планується на 27 серпня.
Голова ОДА проінспектував будівництво дошкільного навчального закладу проінспектував 11 липня.
Новий дитячий садок готовий уже на 80%. Сучасна двоповерхова будівля матиме власну котельню з альтернативним – твердопаливним обладнанням. Подбали забудовники і про утеплення фасадів.
Зараз облаштовується територія з ігровими та спортивними майданчиками та альтанками. Загальна вартість ясел-садка – 34 млн. грн. Його зможуть відвідувати 165 дітей.
«У нас буде функціонувати дев`ять груп: раннього, середнього
дошкільного та старшого віку. Також, буде інклюзивна група – для діток з особливими потребами. Для цього будуть передбачені всі технічні умови», - розповіла завідувач садочку Олена Марчук.
Освітянка додає, що внутрішні роботи планують завершити до 1 серпня і до 15 зовнішні. Тоді запросять дітей з батьками для знайомства з садочком. Відкриття ж планують 27 серпня 2018 року. Жінка додає, що селище - багатодітне, тому групи вже наповнені.
«Ми радіємо, що за два місяці нам вдалося зробити щось краще і 1 вересня діти вже мають піти до дитячого садка», - зауважив Олександр Савченко.
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Про це йдеться на сторінці голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка у Facebook.
Зазначають, що його відкриття планується на 27 серпня.
Голова ОДА проінспектував будівництво дошкільного навчального закладу проінспектував 11 липня.
Новий дитячий садок готовий уже на 80%. Сучасна двоповерхова будівля матиме власну котельню з альтернативним – твердопаливним обладнанням. Подбали забудовники і про утеплення фасадів.
Зараз облаштовується територія з ігровими та спортивними майданчиками та альтанками. Загальна вартість ясел-садка – 34 млн. грн. Його зможуть відвідувати 165 дітей.
«У нас буде функціонувати дев`ять груп: раннього, середнього
дошкільного та старшого віку. Також, буде інклюзивна група – для діток з особливими потребами. Для цього будуть передбачені всі технічні умови», - розповіла завідувач садочку Олена Марчук.
Освітянка додає, що внутрішні роботи планують завершити до 1 серпня і до 15 зовнішні. Тоді запросять дітей з батьками для знайомства з садочком. Відкриття ж планують 27 серпня 2018 року. Жінка додає, що селище - багатодітне, тому групи вже наповнені.
«Ми радіємо, що за два місяці нам вдалося зробити щось краще і 1 вересня діти вже мають піти до дитячого садка», - зауважив Олександр Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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