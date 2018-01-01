Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 липня





Володимир-Волинський район

с. Березовичі: вул. Локацька, 1-5, 8-го Березня, Садова



Іваничівський район



1. 09:00-17:00

с.Петрово вул.Зелена, 28-55, вул.Сонячна, 57-63

2. 09:00-15:30 с.Старосілля вул.Л.Українки, 22-47

3 10:00-16:00

с.Заболотці частково



Камінь-Каширський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1. КТП-120 ПЛ-0,4 Л-3 10:00 – 16:00 с.Ставище, вул.Зелена



Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-441 9:00-17:00 ТзОВ «Олекса»

ТзОВ «Автор»

ТзОВ «Термінал» м. Ковель

вул. Володимирська 152,150



місто Луцьк



1. 09:00-16:00

СТО “Автодімсервіс»

Бар «Арарат» вул. Східна, вул. Вишнева

вул. Прилуцька, вул. Дубнівська, 1В

пров. Прилуцький

2. 09:00-16:00

Волинські оптичні мережі

вул. Хрещата, вул. Східна

вул. Східно Межова, вул. Прилуцька

вул. Збаразька, пров. І-й Збаразький

пров. ІІ-й Збаразький, вул. Балакірєва

вул. Млинівська , вул. Левицького

вул. Бородіна, вул. П. Мирного

вул. Сонячна, вул. Калинова

вул. Привітна, вул. Надрічна



Луцький район



1.9:00-16:00

с. Гаразджа вул. Піддубцівська



Маневицький район



1. 10:00-17:00

КТП-110 – с. Четвертня.

КТП-127.

КТП-128 - СВК "Жовтень" (тракторна бригада), Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Чирва Сергій Володимирович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Київстар" (станція).

КТП-129 - Четвертнянська сільська рада (будинок культури, дитячий садочок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Четвертнянська сільська рада (котельня дит. садка, башня).

КТП-130 - СВК "Жовтень" (ферма), ФОП Мельник М.Н. (пилорама), ФОП Артюх В.М. (пилорама), СВК "Жовтень" (млин, контора, баня, комора).

КТП-131 - ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада.

КТП-267 - ФОП Мережа П.Ф. (магазин, ларьок).



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

ГРП, ЦТП

м.Нововолинськ

5-й мікрорайон, 22-27



Рожищенський район



1. 9:00-16:00

с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2. 9:00-17:00

с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4. 9:00-17:00

с.Олександрівка вул.Дачна,40-173



5. 9:00-17:00

с.Уляники вул.Сибірська.



Старовижівський район



1. 10:00-18:00.

с.Дубечно вул: Незалежності



2. 10:00-17:00.

с.Залюття



Турійський район



1. 09:00-15:30 ДП «Турійське лісництво» - лісництво, школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі

2. 10:00-15:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 13 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.с. Березовичі: вул. Локацька, 1-5, 8-го Березня, Садова1. 09:00-17:00с.Петрово вул.Зелена, 28-55, вул.Сонячна, 57-632. 09:00-15:30 с.Старосілля вул.Л.Українки, 22-473 10:00-16:00с.Заболотці частково№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-120 ПЛ-0,4 Л-3 10:00 – 16:00 с.Ставище, вул.Зелена1. ПЛ – 0,4 кВ ТП-441 9:00-17:00 ТзОВ «Олекса»ТзОВ «Автор»ТзОВ «Термінал» м. Ковельвул. Володимирська 152,1501. 09:00-16:00СТО “Автодімсервіс»Бар «Арарат» вул. Східна, вул. Вишневавул. Прилуцька, вул. Дубнівська, 1Впров. Прилуцький2. 09:00-16:00Волинські оптичні мережівул. Хрещата, вул. Східнавул. Східно Межова, вул. Прилуцькавул. Збаразька, пров. І-й Збаразькийпров. ІІ-й Збаразький, вул. Балакірєвавул. Млинівська , вул. Левицькоговул. Бородіна, вул. П. Мирноговул. Сонячна, вул. Калиновавул. Привітна, вул. Надрічна1.9:00-16:00с. Гаразджа вул. Піддубцівська1. 10:00-17:00КТП-110 – с. Четвертня.КТП-127.КТП-128 - СВК "Жовтень" (тракторна бригада), Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Чирва Сергій Володимирович (магазин), Приватне акціонерне товариство "Київстар" (станція).КТП-129 - Четвертнянська сільська рада (будинок культури, дитячий садочок), СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ялинка»), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Богун Ю.О. (ларьок «Вишенька»), ФОП Іллюк Юрій Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), Четвертнянська сільська рада (котельня дит. садка, башня).КТП-130 - СВК "Жовтень" (ферма), ФОП Мельник М.Н. (пилорама), ФОП Артюх В.М. (пилорама), СВК "Жовтень" (млин, контора, баня, комора).КТП-131 - ФОП Гамалійчук Людмила Степанівна (кіоск), Релігійна громада.КТП-267 - ФОП Мережа П.Ф. (магазин, ларьок).1. 09:00-17:00ГРП, ЦТПм.Нововолинськ5-й мікрорайон, 22-271. 9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. 9:00-17:00с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4. 9:00-17:00с.Олександрівка вул.Дачна,40-1735. 9:00-17:00с.Уляники вул.Сибірська.1. 10:00-18:00.с.Дубечно вул: Незалежності2. 10:00-17:00.с.Залюття1. 09:00-15:30 ДП «Турійське лісництво» - лісництво, школа, дит.садок, ФАП с.Радовичі2. 10:00-15:30 ПАТ «Волинь газ»- КСС, бригада с.Кустичі

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