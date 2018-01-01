Спалили автівку, якою їздив екс-голова Рівненської облради
Сьогодні, 14:55
У Рівному спалили автомобіль, яким користувався колишній голова Рівненської облради Михайло Кириллов. Хоч належить він 36-річному підприємцю - рівнянину Вадиму Границькому.
Skoda SuperB так сильно горіла, що вогонь мало не перекинувся на будинок, біля якого вона була припаркована, - пише Рівне вечірнє.
Сам Михайло Кириллов у своєму Facebook прокоментував це так:
"Відверто, навіть не знаю, хто і з якою метою вчинив такий ганебний вчинок. Маю лише 2 логічних припущення. Перше - це зробили люди, яким я, як голова Рівненської обласної ради, а потім депутат, не давав грабувати бюджет. А трапилося це нині, бо покидьки вичекали, щоб відвести підозру. Друге - виборча кампанія розпочалася!"
Додамо, що Михайло Кириллов є депутатом Рівненської обласної ради.
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Skoda SuperB так сильно горіла, що вогонь мало не перекинувся на будинок, біля якого вона була припаркована, - пише Рівне вечірнє.
Сам Михайло Кириллов у своєму Facebook прокоментував це так:
"Відверто, навіть не знаю, хто і з якою метою вчинив такий ганебний вчинок. Маю лише 2 логічних припущення. Перше - це зробили люди, яким я, як голова Рівненської обласної ради, а потім депутат, не давав грабувати бюджет. А трапилося це нині, бо покидьки вичекали, щоб відвести підозру. Друге - виборча кампанія розпочалася!"
Додамо, що Михайло Кириллов є депутатом Рівненської обласної ради.
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