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Повідомили, скільки декларацій з лікарями підписали волиняни

Повідомили, скільки декларацій з лікарями підписали волиняни
Мешканці Волині підписали більше 320 тисяч декларацій з сімейними лікарями, тобто 31 %.

Про це у четвер, 12 липня, повідомив начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

«Це непоганий показник, але він нас не задовольняє. Велику увагу цьому питання приділяє голова ОДА Олександр Савченко, який підписав розпорядження і зобов’язав керівників приділити максимальну увагу цьому показнику і донести до людей необхідність такого кроку», - зауважив Ігор Ващенюк.

Він наголосив, якщо 70 % волинян до 1 грудня не підпишуть декларації з лікарями, то з 1 січня 2019 року ланка первинної медико-санітарної допомоги втратить фінансування.

«Усе залежить від нас. Якщо ми всі укладемо декларації, первинка матиме чималі можливості», - додав він.

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Теги: декларації, медицина
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