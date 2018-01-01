Повідомили, скільки декларацій з лікарями підписали волиняни

Мешканці Волині підписали більше 320 тисяч декларацій з сімейними лікарями, тобто 31 %.Про це у четвер, 12 липня, повідомив начальник управління охорони здоров’я«Це непоганий показник, але він нас не задовольняє. Велику увагу цьому питання приділяє голова ОДА, який підписав розпорядження і зобов’язав керівників приділити максимальну увагу цьому показнику і донести до людей необхідність такого кроку», - зауважив Ігор Ващенюк.Він наголосив, якщо 70 % волинян до 1 грудня не підпишуть декларації з лікарями, то з 1 січня 2019 року ланка первинної медико-санітарної допомоги втратить фінансування.«Усе залежить від нас. Якщо ми всі укладемо декларації, первинка матиме чималі можливості», - додав він.