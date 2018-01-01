Волинянин - учасник банди, яка підроблювала документи. ФОТО





Про це сьогодні, 12 липня, повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Сергій Тіхонов, - пише



Зловмисники виготовляли різні підроблені документи, які зазвичай у подальшому збувалися членам злочинних угруповань. За оперативною інформацією, один зі станків для виготовлення документів раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі встановили, що група виконала більше тисячі замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень.



Сергій Тіхонов розповів, що поліцейські документували діяльність злочинної групи з лютого 2018 року.



«Отримали інформацію, що в Україні діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та масово розповсюджує підроблені документи державного зразка з відповідними ступенями захисту. Це такі документи як свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, нотаріальні доручення, довідки науково-дослідного Бюро судових експертиз», – розповів керівник карного розшуку країни.



Всі учасники групи – мешканці Івано-Франківської, Волинської, Черкаської, Київської областей та Києва, віком від 20 до 54 років. «Працювали» за чіткою ієрархією - кожен з учасників виконував свою функцію у групі, відповідаючи за конкретний напрямок роботи.



Так, зловмисники розміщували через інтернет оголошення з інформацією про свої «послуги» та номерами контактних телефонів. Один із учасників відповідав на телефонні дзвінки та приймав замовлення. Після внесення завдатку на банківську картку «клієнт» надсилав свої дані для документів через месенджери.



Зібрана інформація передавалася учасникам групи, які безпосередньо за допомогою станків виготовляли підроблені документи із захисними голографічними елементами. Окремі учасники пересилали готові замовлення «клієнтам» поштою. При цьому зловмисники використовували різні засоби конспірації, зокрема, постійно змінювали свої анкетні дані та номери телефонів. Попередньо, фігуранти користувалися навіть жіночим ім’ям.



Наразі поліцейські встановили, що зловмисники виконали понад тисячу замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень. Але є всі підстави вважати, що їх було більше.



Працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Департаментом кіберполіції та спецпризначенцями під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України п’ятьох учасників злочинної групи було викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



«Вчора було проведено близько десяти обшуків у центральній та західній частині України. Вилучено спеціальне обладнання для виготовлення посвідчень державного зразка, гроші у сумі близько одного мільйона гривень та інші докази, які зараз досліджуються слідчими та оперативними працівниками», – зазначив Сергій Тіхонов.



Окрім того, за попередньою інформацією, один зі станків для виготовлення документів, який використовували зловмисники, раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі ці дані перевіряються.



Всім п’ятьом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.



«Зараз буде прийматися рішення щодо обрання стосовно них запобіжного заходу. Але розслідування на цьому не закінчується. Ми розуміємо, що ці документи виготовлялися для членів злочинних угруповань. Також за допомогою підроблених документів відбувалася легалізація викраденого автотранспорту, інші злочинні схеми.



Зараз все це буде досліджуватися і будуть проводитися подальші слідчі дії», – наголосив начальник Департаменту карного розшуку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників банди, яка підроблювала документи державного зразка. Серед учасників угрупування був мешканець Волинської області.Про це сьогодні, 12 липня, повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.Зловмисники виготовляли різні підроблені документи, які зазвичай у подальшому збувалися членам злочинних угруповань. За оперативною інформацією, один зі станків для виготовлення документів раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі встановили, що група виконала більше тисячі замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень.Сергій Тіхонов розповів, що поліцейські документували діяльність злочинної групи з лютого 2018 року.«Отримали інформацію, що в Україні діє організована злочинна група, яка займається виготовленням та масово розповсюджує підроблені документи державного зразка з відповідними ступенями захисту. Це такі документи як свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водія, нотаріальні доручення, довідки науково-дослідного Бюро судових експертиз», – розповів керівник карного розшуку країни.Всі учасники групи – мешканці Івано-Франківської, Волинської, Черкаської, Київської областей та Києва, віком від 20 до 54 років. «Працювали» за чіткою ієрархією - кожен з учасників виконував свою функцію у групі, відповідаючи за конкретний напрямок роботи.Так, зловмисники розміщували через інтернет оголошення з інформацією про свої «послуги» та номерами контактних телефонів. Один із учасників відповідав на телефонні дзвінки та приймав замовлення. Після внесення завдатку на банківську картку «клієнт» надсилав свої дані для документів через месенджери.Зібрана інформація передавалася учасникам групи, які безпосередньо за допомогою станків виготовляли підроблені документи із захисними голографічними елементами. Окремі учасники пересилали готові замовлення «клієнтам» поштою. При цьому зловмисники використовували різні засоби конспірації, зокрема, постійно змінювали свої анкетні дані та номери телефонів. Попередньо, фігуранти користувалися навіть жіночим ім’ям.Наразі поліцейські встановили, що зловмисники виконали понад тисячу замовлень на суму близько 8 мільйонів гривень. Але є всі підстави вважати, що їх було більше.Працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, Департаментом кіберполіції та спецпризначенцями під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України п’ятьох учасників злочинної групи було викрито та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.«Вчора було проведено близько десяти обшуків у центральній та західній частині України. Вилучено спеціальне обладнання для виготовлення посвідчень державного зразка, гроші у сумі близько одного мільйона гривень та інші докази, які зараз досліджуються слідчими та оперативними працівниками», – зазначив Сергій Тіхонов.Окрім того, за попередньою інформацією, один зі станків для виготовлення документів, який використовували зловмисники, раніше використовувався у державній установі та був привезений з тимчасово окупованої території Луганської області. Наразі ці дані перевіряються.Всім п’ятьом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.«Зараз буде прийматися рішення щодо обрання стосовно них запобіжного заходу. Але розслідування на цьому не закінчується. Ми розуміємо, що ці документи виготовлялися для членів злочинних угруповань. Також за допомогою підроблених документів відбувалася легалізація викраденого автотранспорту, інші злочинні схеми.Зараз все це буде досліджуватися і будуть проводитися подальші слідчі дії», – наголосив начальник Департаменту карного розшуку.

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