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Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем

Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко підписав декларацію з сімейним лікарем. Обрав очільник краю медика Світлану Юзефчук.

Відбулося підписання угоди у четвер, 12 липня, у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2.

Олександр Савченко зізнався, що, як і багато волинян, боїться ходити у лікарні, однак декларації з медиками необхідно підписувати.

"Зараз у нас на Волині близько 30 % громадян підписали угоди, у Луцьку - 45 %. Проблема у тому, що з 1 липня, лікарі, з якими підписали декларацію, отримують кошти", - розповів очільник Волині.

За словами Олександра Савченка, якщо до 1 грудня 2018 року волиняни не підпишуть декларації, їх не зможуть безкоштовно обслуговувати у центрах первинної медико-санітарної допомоги, а лікарі втратять частину доходу.

"Населення має розуміти, що зможе отримати безкоштовні послуги лише підписавши угоду. Якщо з лікарями не будуть підписувати декларації, вони виїжджатимуть за кордон у пошуках заробітку", - додав він.

Відтак, голова ОДА закликав волинян не зволікати з підписанням декларацій із сімейними лікарями.
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем
Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем

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Теги: декларація з лікарем, Олександр Савченко
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