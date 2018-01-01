Олександр Савченко підписав декларацію з лікарем

Голова Волинської ОДАпідписав декларацію з сімейним лікарем. Обрав очільник краю медикаВідбулося підписання угоди у четвер, 12 липня, у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2.Олександр Савченко зізнався, що, як і багато волинян, боїться ходити у лікарні, однак декларації з медиками необхідно підписувати."Зараз у нас на Волині близько 30 % громадян підписали угоди, у Луцьку - 45 %. Проблема у тому, що з 1 липня, лікарі, з якими підписали декларацію, отримують кошти", - розповів очільник Волині.За словами Олександра Савченка, якщо до 1 грудня 2018 року волиняни не підпишуть декларації, їх не зможуть безкоштовно обслуговувати у центрах первинної медико-санітарної допомоги, а лікарі втратять частину доходу."Населення має розуміти, що зможе отримати безкоштовні послуги лише підписавши угоду. Якщо з лікарями не будуть підписувати декларації, вони виїжджатимуть за кордон у пошуках заробітку", - додав він.Відтак, голова ОДА закликав волинян не зволікати з підписанням декларацій із сімейними лікарями.