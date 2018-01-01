У волинському селищі влаштували змагання рибалок
Сьогодні, 16:26
У Голобах Ковельського району провели фестиваль з лову риби серед жителів громади.
На фестиваль зареєструвалося 24 рибалки, які боролися за призові місця, - повідомила Волинь-нова.
Фестиваль зібрав як і досвідчених рибалок зі стажем понад 40 років, так і початківців з трирічним досвідом риболовлі.
За результатами підрахунків визначили переможців фестивалю.
Призові місця розподілилися наступним чином:
1 місце- Василь Власюк;
2 місце- Ігор Кость;
3 місце- Юрій Щербаков.
"Від фестивалю всі отримали незабутні враження та виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя де кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення", - пише видання.
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На фестиваль зареєструвалося 24 рибалки, які боролися за призові місця, - повідомила Волинь-нова.
Фестиваль зібрав як і досвідчених рибалок зі стажем понад 40 років, так і початківців з трирічним досвідом риболовлі.
За результатами підрахунків визначили переможців фестивалю.
Призові місця розподілилися наступним чином:
1 місце- Василь Власюк;
2 місце- Ігор Кость;
3 місце- Юрій Щербаков.
"Від фестивалю всі отримали незабутні враження та виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя де кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення", - пише видання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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