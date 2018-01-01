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У волинському селищі влаштували змагання рибалок

У волинському селищі влаштували змагання рибалок
У Голобах Ковельського району провели фестиваль з лову риби серед жителів громади.

На фестиваль зареєструвалося 24 рибалки, які боролися за призові місця, - повідомила Волинь-нова.

Фестиваль зібрав як і досвідчених рибалок зі стажем понад 40 років, так і початківців з трирічним досвідом риболовлі.

За результатами підрахунків визначили переможців фестивалю.

Призові місця розподілилися наступним чином:

1 місце- Василь Власюк;
2 місце- Ігор Кость;
3 місце- Юрій Щербаков.

"Від фестивалю всі отримали незабутні враження та виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя де кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення", - пише видання.

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Теги: рибалка, риба, фестиваль
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