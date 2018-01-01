У волинському селищі влаштували змагання рибалок





На фестиваль зареєструвалося 24 рибалки, які боролися за призові місця, - повідомила



Фестиваль зібрав як і досвідчених рибалок зі стажем понад 40 років, так і початківців з трирічним досвідом риболовлі.



За результатами підрахунків визначили переможців фестивалю.



Призові місця розподілилися наступним чином:



1 місце- Василь Власюк;

2 місце- Ігор Кость;

3 місце- Юрій Щербаков.



"Від фестивалю всі отримали незабутні враження та виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя де кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення", - пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Голобах Ковельського району провели фестиваль з лову риби серед жителів громади.На фестиваль зареєструвалося 24 рибалки, які боролися за призові місця, - повідомила Волинь-нова Фестиваль зібрав як і досвідчених рибалок зі стажем понад 40 років, так і початківців з трирічним досвідом риболовлі.За результатами підрахунків визначили переможців фестивалю.Призові місця розподілилися наступним чином:1 місце-2 місце-3 місце-"Від фестивалю всі отримали незабутні враження та виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя де кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення", - пише видання.

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