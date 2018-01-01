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У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
У Луцьку розпочали роботу дві поліцейські станції - на вулиці Федорова, 11 та проспекті Волі, 33а.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначимо, що Введення в дію таких станцій дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на повідомлення лучан про правопорушення, ефективніше здійснювати відповідну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання злочинності. Станції стануть своєрідними центрами консолідації зусиль поліції та громади в забезпеченні правопорядку.

В урочистостях з нагоди відкриття станцій взяли участь виконувач обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції Федір Дроздик, виконувач обов’язків начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в області Юрій Гусак, а також начальник сектору превенції Луцького відділу поліції Олександр Полюх.

Нагадаємо, що поліцейські станції уже працюють, зокрема, в місті Берестечко Горохівського, селі Боратин Луцького та селищі Цумань Ківерцівського районів.

У квітні вони розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів.

З червня поліцейські станції працюють у селі Сошично Камінь-Каширського та селі Велика Глуша Любешівського районів.

До кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

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Теги: станція, поліція, Луцьк
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