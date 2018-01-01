У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО

У Луцьку розпочали роботу дві поліцейські станції - на вулиці Федорова, 11 та проспекті Волі, 33а.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зазначимо, що Введення в дію таких станцій дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на повідомлення лучан про правопорушення, ефективніше здійснювати відповідну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання злочинності. Станції стануть своєрідними центрами консолідації зусиль поліції та громади в забезпеченні правопорядку.В урочистостях з нагоди відкриття станцій взяли участь виконувач обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції, виконувач обов’язків начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в області, а також начальник сектору превенції Луцького відділу поліціїНагадаємо, що поліцейські станції уже працюють, зокрема, в місті Берестечко Горохівського, селі Боратин Луцького та селищі Цумань Ківерцівського районів.У квітні вони розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів.З червня поліцейські станції працюють у селі Сошично Камінь-Каширського та селі Велика Глуша Любешівського районів.До кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.