У Луцьку відкрили дві поліцейські станції. ФОТО
Сьогодні, 18:48
У Луцьку розпочали роботу дві поліцейські станції - на вулиці Федорова, 11 та проспекті Волі, 33а.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначимо, що Введення в дію таких станцій дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на повідомлення лучан про правопорушення, ефективніше здійснювати відповідну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання злочинності. Станції стануть своєрідними центрами консолідації зусиль поліції та громади в забезпеченні правопорядку.
В урочистостях з нагоди відкриття станцій взяли участь виконувач обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції Федір Дроздик, виконувач обов’язків начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в області Юрій Гусак, а також начальник сектору превенції Луцького відділу поліції Олександр Полюх.
Нагадаємо, що поліцейські станції уже працюють, зокрема, в місті Берестечко Горохівського, селі Боратин Луцького та селищі Цумань Ківерцівського районів.
У квітні вони розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів.
З червня поліцейські станції працюють у селі Сошично Камінь-Каширського та селі Велика Глуша Любешівського районів.
До кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначимо, що Введення в дію таких станцій дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на повідомлення лучан про правопорушення, ефективніше здійснювати відповідну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання злочинності. Станції стануть своєрідними центрами консолідації зусиль поліції та громади в забезпеченні правопорядку.
В урочистостях з нагоди відкриття станцій взяли участь виконувач обов’язків заступника начальника Луцького відділу поліції Федір Дроздик, виконувач обов’язків начальника відділу дільничних офіцерів поліції УПД ГУНП в області Юрій Гусак, а також начальник сектору превенції Луцького відділу поліції Олександр Полюх.
Нагадаємо, що поліцейські станції уже працюють, зокрема, в місті Берестечко Горохівського, селі Боратин Луцького та селищі Цумань Ківерцівського районів.
У квітні вони розпочали роботу в селі Смідин Старовижівського та селищі Заболоття Ратнівського районів.
З червня поліцейські станції працюють у селі Сошично Камінь-Каширського та селі Велика Глуша Любешівського районів.
До кінця року на Волині планують ввести в дію всього 38 таких поліцейських станцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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