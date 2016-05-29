13 волинян захворіли небезпечними недугами від укусу кліща





Про це пишуть у



Для цих інфекцій властиві ускладнення, в першу чергу неврологічного характеру. Якщо для лаймбореліозу характерний відносно легкий перебіг та незначні ускладнення, тоді, як найбільшу небезпеку та важкість ускладнень дає саме кліщовий вірусний енцефаліт.



За даними МОЗ України, протягом останніх 10 років в нашій державі зареєстровано майже 70 випадків захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт (з них до 70% — виявляється на території нашої області). Адже на Волині існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту на території Ратнівського району (де виявляється майже 90% всіх захворілих по області).



Крім того, поодинокі випадки реєструвались у Ковельському, К.Каширському, Старовижівському, Луцькому районах та м. Луцьку (всі у 2006 році); Шацькому (у 2009 — 2010 роках); В.Волинському (у 2012 році) та Ківерцівському (у 2006, 2016 — 2017 роках) районах.



Ефективний захід профілактики кліщового енцефаліту – щеплення, але через відсутність вакцини в Україні, останні не проводяться з 2009 року.



У групі ризику щодо небезпеки кліщового енцефаліту, перебувають: відпочиваючі на природі, дачники та особи, які за фахом вимушені працювати на небезпечних щодо енцефаліту територіях (працівники лісового господарства, єгері, мисливці тощо). А з настанням сезону збору ягід та грибів, до групи ризику приєднуються всі, хто займається на цих територіях таким промислом.



Тому, епідеміологи лабораторного центру радять:



— при виході у ліс (або міську паркову зону) — відповідно одягатись (світлий одяг з довгими рукавами тощо);



— обов’язково використовувати репеленти (відлякуючі комах засоби);



— після повернення з лісу — проводити само- та взаємоогляд відкритих ділянок тіла та одягу (адже кліщів з лісу можна занести на одязі, з будь-якими речами, лісовими квітами тощо).



У разі виявлення факту присмоктування кліща – його слід найшвидше видалити з тіла: для цього краще звернутись до медичної установи за місцем проживання, де нададуть кваліфіковану допомогу.



Лабораторне обстеження знятого кліща можливо провести у лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».



Епідеміологи застерігають: у разі почервоніння шкіри на місці укусу кліща, тим більше появи будь-якої неврологічної симптоматики — відразу звертатись до медпрацівників, не займатись самолікуванням. Рання діагностика і ефективне лікування сприяє швидкому одужанню, без появи небезпечних неврологічних ускладнень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році на Волині зареєстрували 10 випадків кліщового лаймбореліозу та 3 – кліщового вірусного енцефаліту.Про це пишуть у прес-службі Волинського обласного лабораторного центру.Для цих інфекцій властиві ускладнення, в першу чергу неврологічного характеру. Якщо для лаймбореліозу характерний відносно легкий перебіг та незначні ускладнення, тоді, як найбільшу небезпеку та важкість ускладнень дає саме кліщовий вірусний енцефаліт.За даними МОЗ України, протягом останніх 10 років в нашій державі зареєстровано майже 70 випадків захворювання на кліщовий вірусний енцефаліт (з них до 70% — виявляється на території нашої області). Адже на Волині існує активнодіючий природний осередок кліщового вірусного енцефаліту на території Ратнівського району (де виявляється майже 90% всіх захворілих по області).Крім того, поодинокі випадки реєструвались у Ковельському, К.Каширському, Старовижівському, Луцькому районах та м. Луцьку (всі у 2006 році); Шацькому (у 2009 — 2010 роках); В.Волинському (у 2012 році) та Ківерцівському (у 2006, 2016 — 2017 роках) районах.Ефективний захід профілактики кліщового енцефаліту – щеплення, але через відсутність вакцини в Україні, останні не проводяться з 2009 року.У групі ризику щодо небезпеки кліщового енцефаліту, перебувають: відпочиваючі на природі, дачники та особи, які за фахом вимушені працювати на небезпечних щодо енцефаліту територіях (працівники лісового господарства, єгері, мисливці тощо). А з настанням сезону збору ягід та грибів, до групи ризику приєднуються всі, хто займається на цих територіях таким промислом.Тому, епідеміологи лабораторного центру радять:— при виході у ліс (або міську паркову зону) — відповідно одягатись (світлий одяг з довгими рукавами тощо);— обов’язково використовувати репеленти (відлякуючі комах засоби);— після повернення з лісу — проводити само- та взаємоогляд відкритих ділянок тіла та одягу (адже кліщів з лісу можна занести на одязі, з будь-якими речами, лісовими квітами тощо).У разі виявлення факту присмоктування кліща – його слід найшвидше видалити з тіла: для цього краще звернутись до медичної установи за місцем проживання, де нададуть кваліфіковану допомогу.Лабораторне обстеження знятого кліща можливо провести у лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Епідеміологи застерігають: у разі почервоніння шкіри на місці укусу кліща, тим більше появи будь-якої неврологічної симптоматики — відразу звертатись до медпрацівників, не займатись самолікуванням. Рання діагностика і ефективне лікування сприяє швидкому одужанню, без появи небезпечних неврологічних ускладнень.

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