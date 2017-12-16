Позитивний прогноз Moody’s для банківської системи України підтверджує стратегію ПриватБанку – Петр Крумханзл

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s покращило прогноз для банківської системи України зі стабільного на позитивний, що передбачає підвищення кредитоспроможності українських банків протягом наступних 12–18 місяців.«Підвищення агентством Moody’s прогнозу для української банківської системи підтверджує, що ПриватБанк рухається в правильному напрямку», – відзначив голова правління банкуЗа його словами, оцінка агентства збігається з розрахунками, що лежать в основі нещодавно затвердженого стратегічного плану розвитку ПриватБанку. Зокрема, стратегія банку передбачає поліпшення якості активів та збільшення прибутковості в банківському секторі за рахунок позитивної макроекономічної ситуації, що, у свою чергу, покращить кредитне середовище для ПриватБанку.Moody's зазначає, що зараз, коли виявлено більшість непрацюючих кредитів, відрахування до резервів повинні зменшитись, а обсяги кредитування банками зростуть до 10% протягом наступних двох років. Це підтверджує позитивні кроки, які ПриватБанк здійснив для вирішення проблеми непрацюючих кредитів, і допоможе консолідувати його сильні сторони та лідируючі позиції на ринку.З моменту націоналізації ПриватБанк впровадив численні зміни в системі внутрішнього управління ризиками з метою узгодження діяльності банку з найкращими міжнародними практиками.ПриватБанк має намір продовжувати покращувати свої показники та підтримувати ринкове лідерство в роздрібному кредитуванні та депозитах, що становлять 45 млрд грн та 170 млрд грн відповідно.