У Луцьку розшукують 10-річного хлопчика. ОНОВЛЕНО





Про це у Ірина Фоголь.



"Пропав хлопчик, Артем, 10 років. Пішла на роботу,залишився вдома сам, в гарному настрої, через півгодини не взяв трубку, пізніше виявилось, що вдома немає, тел. залишив вдома, опитані дітки в дворі його не бачили.Можливо, хтось десь бачив-будь ласка, дайте знати.Розумію, шо може, зайшов до когось, але з 11 години не можу знайти.Буду вдячна за будь-яку інформацію", - йдеться у дописі.



Жінка просить звертатись за телефоном: 0508154720



Станом на 18:15 12 липня дитину вже знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка розшукує 10-річного сина Артема.Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" пише"Пропав хлопчик, Артем, 10 років. Пішла на роботу,залишився вдома сам, в гарному настрої, через півгодини не взяв трубку, пізніше виявилось, що вдома немає, тел. залишив вдома, опитані дітки в дворі його не бачили.Можливо, хтось десь бачив-будь ласка, дайте знати.Розумію, шо може, зайшов до когось, але з 11 години не можу знайти.Буду вдячна за будь-яку інформацію", - йдеться у дописі.Станом на 18:15 12 липня дитину вже знайшли. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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