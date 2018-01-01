Волинська юристка вимагала тисячу доларів для нотаріуса. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.



Жінку викрили жінку 12 липня.



Зазначають, що вона підбурила громадянку надати 1000 доларів США неправомірної вигоди приватному нотаріусу за отримання нотаріально завіреної заяви батька про дозвіл на вивезення дитини закордон.



У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині викрили юриста, яка вимагала від громадянки 1000 доларів хабара для нотаріусу.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Жінку викрили жінку 12 липня.Зазначають, що вона підбурила громадянку надати 1000 доларів США неправомірної вигоди приватному нотаріусу за отримання нотаріально завіреної заяви батька про дозвіл на вивезення дитини закордон.У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

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