Волинянки посіли призове місце на командному чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 19:38
Волинська збірна виборола призове місце серед жінок на командному чемпіонаті України з дзюдо у Сумах.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Facebook.
Зазначають, що волинська команда здобула третє місце у загальнокомандному заліку.
У складі команди виступали такі спортсменки:
Алла Онищук - учениця ВОШВСМ
Христина Янчук - учениця ВОШВСМ
Аліна Протасова
Дарина Ляшук
Анастасія Врублевська
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності у Facebook.
Зазначають, що волинська команда здобула третє місце у загальнокомандному заліку.
У складі команди виступали такі спортсменки:
Алла Онищук - учениця ВОШВСМ
Христина Янчук - учениця ВОШВСМ
Аліна Протасова
Дарина Ляшук
Анастасія Врублевська
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