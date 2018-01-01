Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-
Волинському очікується дощова погода.
Температура повітря вночі — до +13…+16 градусів, удень підніметься
до +24…+26.
Вітер північно-західний, північний, південно-західний і
південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-
Волинському очікується дощова погода.
Температура повітря вночі — до +13…+16 градусів, удень підніметься
до +24…+26.
Вітер північно-західний, північний, південно-західний і
південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
Сьогодні, 20:00
Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
Сьогодні, 19:24
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 липня
Сьогодні, 19:00