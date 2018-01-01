Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня





У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-

Волинському очікується дощова погода.



Температура повітря вночі — до +13…+16 градусів, удень підніметься

до +24…+26.



Вітер північно-західний, північний, південно-західний і

південно-західний, 1-5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується дощова погода.Температура повітря вночі — до +13…+16 градусів, удень підніметьсядо +24…+26.Вітер північно-західний, північний, південно-західний іпівденно-західний, 1-5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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