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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 13 липня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-
Волинському очікується дощова погода.

Температура повітря вночі — до +13…+16 градусів, удень підніметься
до +24…+26.

Вітер північно-західний, північний, південно-західний і
південно-західний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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