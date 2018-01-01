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Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Як перетворити шматочок глини на традиційну українську іграшку — свищик?

Про це діти з прифронтових міст Луганщини, які приїхали відпочити на Світязь в рамках проекту «Дитинство без сліз», дізналися з майстер-класу луцького гончара, учасника мистецького об’єднання «Рукотвори Волині» Анатолія Філозофа.

«Якщо хочеш в чомусь досягнути майстерності — займайся цим 10 тисяч годин», - каже майстер. Свищик для нього - це оберіг, іграшка та музичний інструмент одночасно. Аби опанувати глину, треба дотримуватись кількох простих правил:

«Перше правило — чисті руки. Друге правило — не страшно! Глина повинна запам’ятати від нас лише позитивні емоції. Отже, наповнюємося хорошим настроєм — і починаємо...»
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

Так і працювали на майстер-класі: без страху і докору. Спочатку діти перетворювали пластичну глиняну масу на кульку. Формували порожнину, як у вареника з глини. Надавали їй форму пташечки та пробивали отвори, потрібні для звуку.

«На висоту тону впливає, насамперед, розмір камери. Чим більший об’єм всередині, тим нижчий звук. Маленький свищик буде дзвінким-дзвінким. А окарина – це свищик, який має отвори різного діаметру. Вони налаштовані таким чином, щоб потрапляти в ноти», - ділиться секретами Анатолій Філозоф.

Гончар показав дітям, як його свищики можуть звучати різними голосами. Знайому мелодію діти підтримали співом. У кого свищик не «заспівав» з першого разу — допомагав майстер. Зрештою, рукотворна іграшка таки засвистіла у всіх.
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

«Для мене гончарство — справжнє відкриття, адже до цього я ніколи не пробувала в руках глину, - зізналася Дуже зраділа, коли мій свищик зазвучав», - зазначила учасниця майстер-класу Альона Ревенко.

«А я після такого уроку зрозуміла, що теж можу бути творцем. Нам було цікаво та весело», - доповнює подругу Аліна Лопатіна.
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

Потім всі дружно взялися робити з глини декоративні обереги. Вироби, зроблені за час майстер-класу, діти повезуть із собою додому, на Луганщину.

Цікаво, що разом із дітьми гончарами працювали і дорослі.

«На жаль, у нашому районі гончарство не так розвинуте, як, скажімо, в сусідньому Старовижівському. Але мені було цікаво взяти участь в такому дійстві. Старалася, разом зі своїми колегами- вчителями з Луганщини. Дуже раді, що у нас все вийшло...» - зізналася начальник відділу освіти, молоді та спорту Шацької райдержадміністрації Людмила Єрофєєва.

Проект «Дитинство без сліз» в рамках 12-го арт-каравану дружби «Схід і Захід — разом!» на Волині втілюють під патронатом народного депутата України Степана Івахіва.
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

За час перебування на Світязі діти також відвідали свято Івана Купала в санаторії «Лісова пісня», побували на екскурсіях в музеї флори та фауни Шацького лісового коледжу та на озерах району, зустрічались з відпочивальниками табору «Супутник». Свої враження юні художники з Луганщини відтворили в картинах та малюнках. В подальшому ці картини доповнять експозицію виставки «Україна очима дітей АТО», яку організатори планують показати у Верховній Раді України.

Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО



Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: відпочинок, Патріоти Волині, Світязь, Волинь
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