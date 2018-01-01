Поліція розшукує 30-річного волинянина
Сьогодні, 21:52
Волинська поліція розшукує 30-річного уродженця села Маньків Локачинського району Миколу Войцеховського.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Микола Войцеховський зареєстрований у селі Маньків Локачинського району. Близько 2 років тому перебрався до Ківерцівського району, де і проживав останнім часом (точна адреса проживання не відома)
У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування Войцеховського поліція просить повідомити за телефонами:
068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Микола Войцеховський зареєстрований у селі Маньків Локачинського району. Близько 2 років тому перебрався до Ківерцівського району, де і проживав останнім часом (точна адреса проживання не відома)
У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування Войцеховського поліція просить повідомити за телефонами:
068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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