вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція розшукує 30-річного волинянина

Поліція розшукує 30-річного волинянина
Волинська поліція розшукує 30-річного уродженця села Маньків Локачинського району Миколу Войцеховського.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.

Микола Войцеховський зареєстрований у селі Маньків Локачинського району. Близько 2 років тому перебрався до Ківерцівського району, де і проживав останнім часом (точна адреса проживання не відома)

У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування Войцеховського поліція просить повідомити за телефонами:

068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП

Поліція розшукує 30-річного волинянина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукує 30-річного волинянина
Сьогодні, 21:52
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників
Сьогодні, 21:30
Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини
Сьогодні, 21:13
У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 21:01
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО Волинська поліція розшукує злочинця. ФОТО
Сьогодні, 15:41
Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли Лучанку, яку розшукували тиждень, знайшли
11 липень, 10:58
У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
09 липень, 13:12
Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО Розшукують волинянина, який переховується від слідства. ФОТО
03 липень, 08:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує 30-річного волинянина
Сьогодні, 21:52
 0
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників
Сьогодні, 21:30
 0
Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини
Сьогодні, 21:13
 0
У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 21:01
 0
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8