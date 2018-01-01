Поліція розшукує 30-річного волинянина

Миколу Войцеховського.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.



Микола Войцеховський зареєстрований у селі Маньків Локачинського району. Близько 2 років тому перебрався до Ківерцівського району, де і проживав останнім часом (точна адреса проживання не відома)



У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування Войцеховського поліція просить повідомити за телефонами:



068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.

2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська поліція розшукує 30-річного уродженця села Маньків Локачинського районуПро це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.Микола Войцеховський зареєстрований у селі Маньків Локачинського району. Близько 2 років тому перебрався до Ківерцівського району, де і проживав останнім часом (точна адреса проживання не відома)У разі отримання будь якої інформації про можливе місце перебування Войцеховського поліція просить повідомити за телефонами:068-0497907; – о\у Сахарчук Д.В.2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП

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