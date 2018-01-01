Через сморід у Луцьку створили робочу групу





Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради, - передає «



До робочої групи увійшли представники місської влади та комунальних підприємств «Луцькспецкомунтранс» і «Луцькводоканал».



Рішення робочої групи є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких безпосередньо чи опосередковано може спричиняти появу неприємного запаху.

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