Через сморід у Луцьку створили робочу групу
Сьогодні, 22:51
У Луцьку створили робочу групу, котра прийматиме рішення про застосування конкретних заходів з усунення причин поширення неприємного запаху.
Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради, - передає «Вголос».
До робочої групи увійшли представники місської влади та комунальних підприємств «Луцькспецкомунтранс» і «Луцькводоканал».
Рішення робочої групи є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких безпосередньо чи опосередковано може спричиняти появу неприємного запаху.
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Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради, - передає «Вголос».
До робочої групи увійшли представники місської влади та комунальних підприємств «Луцькспецкомунтранс» і «Луцькводоканал».
Рішення робочої групи є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких безпосередньо чи опосередковано може спричиняти появу неприємного запаху.
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