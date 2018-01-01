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Через сморід у Луцьку створили робочу групу

Через сморід у Луцьку створили робочу групу
У Луцьку створили робочу групу, котра прийматиме рішення про застосування конкретних заходів з усунення причин поширення неприємного запаху.

Відповідне розпорядження підписав секретар Луцькради, - передає «Вголос».

До робочої групи увійшли представники місської влади та комунальних підприємств «Луцькспецкомунтранс» і «Луцькводоканал».

Рішення робочої групи є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, діяльність яких безпосередньо чи опосередковано може спричиняти появу неприємного запаху.

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Теги: сморід, Луцьк
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