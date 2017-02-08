У Польщі відкрили нові пам’ятники жертвам конфлікту на Волині





Ті, хто пережив трагедію на Волині періоду Другої світової війни та взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника, сказали, що монумент буде символічним місцем пам’яті про їхніх рідних, які не мають могил, - повідомляє



Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек під час виступу події на Волині традиційно назвав «геноцидом, вчиненим українськими націоналістами».



«Ми не маємо проблеми з Україною та з українцями, ми ставимося до українців також як до героїв, бо було багато українців,які рятували поляків. Праведні українці, котрі рятували поляків, повинні мати пам’ятник», – сказав Чарнек.



Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк сказав журналістам, що добре, що в Любліні встановлений пам’ятник Жертвам Волині.



«Нас нічого не ділить, маємо спільну важку історію. Треба розмовляти про неї, над цим працюють польські та українські історики. Маю надію, що колись ми знайдемо спосіб, аби поставити, як кажуть, крапку над «і», аби припинити нерозуміння, що є в цих історичних питаннях», – сказав він.



«Я прийшов сюди, аби помолитися за упокій цих жертв, котрі невинно загинули у ті страшні часи. Потрібно пам’ятати про них, кожний народ повинен пам’ятати про свої жертви, молитися, встановлювати пам’ятники, пропам’ятні дошки», – додав Павлюк.



Ще один пам’ятник полякам, а також українцям, які рятували поляків, ризикуючи власним життям, відкрили на цвинтарі Війська Польського у місті Бєльсько-Бяла на півдні Польщі.



На пам’ятнику є також слова святого Івана Павла ІІ, які він сказав 2001 року у Львові: «Нехай завдяки очищенню історичної пам’яті всі будуть готові ставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє». Автором монумента є Яцек Ґрабовський, який у 1943 році народився в Стрию.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пам’ятник Жертвам Волині, присвячений тисячам загиблих поляків під час польсько-українського конфлікту, відкрили в Любліні.Ті, хто пережив трагедію на Волині періоду Другої світової війни та взяв участь у церемонії відкриття пам’ятника, сказали, що монумент буде символічним місцем пам’яті про їхніх рідних, які не мають могил, - повідомляє Вісник і К Люблінський воєводапід час виступу події на Волині традиційно назвав «геноцидом, вчиненим українськими націоналістами».«Ми не маємо проблеми з Україною та з українцями, ми ставимося до українців також як до героїв, бо було багато українців,які рятували поляків. Праведні українці, котрі рятували поляків, повинні мати пам’ятник», – сказав Чарнек.Генеральний консул України в Люблінісказав журналістам, що добре, що в Любліні встановлений пам’ятник Жертвам Волині.«Нас нічого не ділить, маємо спільну важку історію. Треба розмовляти про неї, над цим працюють польські та українські історики. Маю надію, що колись ми знайдемо спосіб, аби поставити, як кажуть, крапку над «і», аби припинити нерозуміння, що є в цих історичних питаннях», – сказав він.«Я прийшов сюди, аби помолитися за упокій цих жертв, котрі невинно загинули у ті страшні часи. Потрібно пам’ятати про них, кожний народ повинен пам’ятати про свої жертви, молитися, встановлювати пам’ятники, пропам’ятні дошки», – додав Павлюк.Ще один пам’ятник полякам, а також українцям, які рятували поляків, ризикуючи власним життям, відкрили на цвинтарі Війська Польського у місті Бєльсько-Бяла на півдні Польщі.На пам’ятнику є також слова святого, які він сказав 2001 року у Львові: «Нехай завдяки очищенню історичної пам’яті всі будуть готові ставити вище те, що єднає, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє». Автором монумента є, який у 1943 році народився в Стрию.

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