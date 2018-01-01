На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики





Про це повідомляють



Аварія сталася на перехресті. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії автомобілів, зі слів свідків, ведуть себе агресивно.



У поліції повідомили, що водій Volkswagen не надав перевагу в русі Renault.



Правоохоронці склали протокол за статтею 124.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспорта пригода трапилася у Луцьку на вулиці Щусєва. Зіткнулися легковики Volkswagen і Renault.Про це повідомляють Волинські новини Аварія сталася на перехресті. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії автомобілів, зі слів свідків, ведуть себе агресивно.У поліції повідомили, що водій Volkswagen не надав перевагу в русі Renault.Правоохоронці склали протокол за статтею 124.

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