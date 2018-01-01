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На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики

На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики
Дорожньо-транспорта пригода трапилася у Луцьку на вулиці Щусєва. Зіткнулися легковики Volkswagen і Renault.

Про це повідомляють Волинські новини.

Аварія сталася на перехресті. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії автомобілів, зі слів свідків, ведуть себе агресивно.

У поліції повідомили, що водій Volkswagen не надав перевагу в русі Renault.

Правоохоронці склали протокол за статтею 124.

На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики
На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики

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Теги: ДТП, Луцьк
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