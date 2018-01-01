На перехресті в Луцьку не розминулися два легковики
Сьогодні, 01:43
Дорожньо-транспорта пригода трапилася у Луцьку на вулиці Щусєва. Зіткнулися легковики Volkswagen і Renault.
Про це повідомляють Волинські новини.
Аварія сталася на перехресті. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії автомобілів, зі слів свідків, ведуть себе агресивно.
У поліції повідомили, що водій Volkswagen не надав перевагу в русі Renault.
Правоохоронці склали протокол за статтею 124.
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Про це повідомляють Волинські новини.
Аварія сталася на перехресті. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водії автомобілів, зі слів свідків, ведуть себе агресивно.
У поліції повідомили, що водій Volkswagen не надав перевагу в русі Renault.
Правоохоронці склали протокол за статтею 124.
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