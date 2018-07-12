Ремонт доріг на Волині: чи можна попити каву за кермом
Сьогодні, 08:25
Волинь – прикордонний регіон. Тож після європейських доріг на українських відразу відчутно різницю.
Про це пише Мая Голуб на шпальтах Громадського радіо.
На українських автошляхах, наприклад, починає «підкидати». Попити кави, щоб не розлити її, сидячи в авто, на волинських дорогах не завжди вдається.
Таксист Микола жаліється, що через ями чимало грошей витрачає на ремонт авто. «Мій прибуток був би нормальним, якби я не витрачав кожного місяця енну суму на ремонт машини. Це в першу чергу підвіска. А чому? Одним колесо застрягнеш — і вже все. Їдеш ніби нормально, а потім ямка все-таки з’являється. Зазвичай їх стараються залатати, але дуже багато ям. Центральна вулиця – ще можна їхати, а десь далі вліво, управо, і вже погано», — розповідає про свій досвід таксист.
Менше зауважень до волинських доріг у консультанта з управління субпроектом Світового банку в області Марії Адамчук.
«Я часто їжджу районами через роботу. Хочу сказати, що стан доріг не такий вже й поганий. Тобто я очікувала гіршого. У мене низька доволі машина, і я в принципі проїжджаю там нормально. Є ділянки, де краще, а десь гірше, але загалом дороги доволі нормальні», — сказала Марія Адамчук.
Водій Редван Зекір’яєв, який приїхав до Луцька в червні 2014 року після анексії Криму, теж вважає, що дороги у кожному районі різні «Є добрі, є й погані дороги. Наприклад, дивлячись куди їхати. Якщо їхати у Львів, то можна спокійно кави попити і поїсти. Найгірші дороги на Волині, я би сказав, від Голоб до Ковеля, від Ковеля до Доманового взагалі немає дороги», — розповідає Редван.
Не так позитивно налаштований водій та відомий луцький журналіст Юрій Горбач. На своїй сторінці у соцмережі він написав обурливий пост про волинські дороги, додавши відео до свого допису.
«Знайшов місце, де, вже мабуть десятиліттями не ставала нога дорожника. Це межа Волинської та Львівської областей, одна з трьох доріг, які з’єднують ці області. І якщо дорогу Луцьк-Львів нарешті відремонтували, то на дорозі Іваничі-Сокаль і Павлівка-Сокаль забули як виглядає дорожня техніка», — написав журналіст.
Горбач каже, що оцінив би стан доріг на 7 за 10-бальною шкалою. «Інші ж дороги обласного і державного значення дуже часто в дуже поганому стані. Дорога на Рівне ще до межі з Рівненською областю нормальна, а далі у Рівненській області знову ж таки погана. Так само дорога на Любешів на північ: туди до Білорусі в жахливому стані, потребує капітального ремонту. А дорога до Ковеля трошки краще, але теж треба ремонтувати. Було б прекрасно і я чекаю цього часу, коли на Волині будуть всі дороги будуть такі, як траса на Володимир-Волинський, або на Львів», — зазначає Горбач.
«Усі ці дороги потребують ремонту за винятком з Луцька до Львова (частину вже зробили). За винятком дороги Луцьк-Володимир: там ремонт закінчують. Усі інші вже давно втратили свої характеристики», — зазначив директор департаменту інфраструктури ОДА Іван Мирка.
Радник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець натомість зауважує, що на Волині є і якісно відремонтовані дороги.
«Є дороги, які капітально ремонтуються. Є дороги, до яких сьогодні ще об’єктивно не доходять руки через те, що грошей для того, щоб все відремонтувати, треба стільки, скільки немає у принципі в бюджеті Волинської області. Але потрохи все робиться», — каже П’ятигорець.
«Колись давно Микола Ярославович Романюк (Луцький міський голова, який помер у лютому 2017 року, – ред.), царство йому Небесне, заборонив ямковий ремонт. І це абсолютно об’єктивна реальність була правильно зроблена. Сьогодні вже рік, як ямковий ремонт був відновлений новими очільниками Луцька. На мою думку, це абсолютне марнування коштів і абсолютно деструктивна практика. Було б добре, якби замість латання тисячі ям, які розвалюються буквально на наступний день, зробили дві-три нормальні дороги», — зазначає Денис П’ятигорець.
Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» ремонтує ті дороги, на які виграє тендери, розповідає директор підприємства Микола Янчук. На його думку, в Україні не скоро відмовляться від ямкового ремонту доріг.
«Я думаю, що якщо відмовитись від ямкового ремонту доріг, то наша держава не зможе у мить їх просто відремонтувати і зробити. Ми від ямкового ремонту ще не відійдемо довгий час. Не буде проїзду геть, коштів не вистачить державі», — каже Микола Янчук.
Облавтодор ремонтував дороги Луцьк-Доманово, Луцьк-Цумань. Зараз ремонтується автошлях Луцьк-Маневичі-Любешів.
За словами Янчука, складність ремонту залежить від погоди. Якщо ремонтувати під дощем, робота буде неякісною. «Є перевантаження. Машини, які йдуть не 25 тонн, а 40-50 тонн – це біда. Бачили, як їхати на Ковель з Луцька? Там колія така вже стає, що рови будуть, а не дороги, тільки від тих машин, які перевантажені», — обурюється через перевантажені автіки Янчук.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко у соцмережах запевняє: дороги ремонтуються. На ремонт шляхів державного значення Волині цьогоріч витратять понад 500 мільйонів гривень. За ці кошти модернізують ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів». Це близько 40 кілометрів.
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Про це пише Мая Голуб на шпальтах Громадського радіо.
На українських автошляхах, наприклад, починає «підкидати». Попити кави, щоб не розлити її, сидячи в авто, на волинських дорогах не завжди вдається.
Таксист Микола жаліється, що через ями чимало грошей витрачає на ремонт авто. «Мій прибуток був би нормальним, якби я не витрачав кожного місяця енну суму на ремонт машини. Це в першу чергу підвіска. А чому? Одним колесо застрягнеш — і вже все. Їдеш ніби нормально, а потім ямка все-таки з’являється. Зазвичай їх стараються залатати, але дуже багато ям. Центральна вулиця – ще можна їхати, а десь далі вліво, управо, і вже погано», — розповідає про свій досвід таксист.
Менше зауважень до волинських доріг у консультанта з управління субпроектом Світового банку в області Марії Адамчук.
«Я часто їжджу районами через роботу. Хочу сказати, що стан доріг не такий вже й поганий. Тобто я очікувала гіршого. У мене низька доволі машина, і я в принципі проїжджаю там нормально. Є ділянки, де краще, а десь гірше, але загалом дороги доволі нормальні», — сказала Марія Адамчук.
Водій Редван Зекір’яєв, який приїхав до Луцька в червні 2014 року після анексії Криму, теж вважає, що дороги у кожному районі різні «Є добрі, є й погані дороги. Наприклад, дивлячись куди їхати. Якщо їхати у Львів, то можна спокійно кави попити і поїсти. Найгірші дороги на Волині, я би сказав, від Голоб до Ковеля, від Ковеля до Доманового взагалі немає дороги», — розповідає Редван.
Не так позитивно налаштований водій та відомий луцький журналіст Юрій Горбач. На своїй сторінці у соцмережі він написав обурливий пост про волинські дороги, додавши відео до свого допису.
«Знайшов місце, де, вже мабуть десятиліттями не ставала нога дорожника. Це межа Волинської та Львівської областей, одна з трьох доріг, які з’єднують ці області. І якщо дорогу Луцьк-Львів нарешті відремонтували, то на дорозі Іваничі-Сокаль і Павлівка-Сокаль забули як виглядає дорожня техніка», — написав журналіст.
Горбач каже, що оцінив би стан доріг на 7 за 10-бальною шкалою. «Інші ж дороги обласного і державного значення дуже часто в дуже поганому стані. Дорога на Рівне ще до межі з Рівненською областю нормальна, а далі у Рівненській області знову ж таки погана. Так само дорога на Любешів на північ: туди до Білорусі в жахливому стані, потребує капітального ремонту. А дорога до Ковеля трошки краще, але теж треба ремонтувати. Було б прекрасно і я чекаю цього часу, коли на Волині будуть всі дороги будуть такі, як траса на Володимир-Волинський, або на Львів», — зазначає Горбач.
«Усі ці дороги потребують ремонту за винятком з Луцька до Львова (частину вже зробили). За винятком дороги Луцьк-Володимир: там ремонт закінчують. Усі інші вже давно втратили свої характеристики», — зазначив директор департаменту інфраструктури ОДА Іван Мирка.
Радник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець натомість зауважує, що на Волині є і якісно відремонтовані дороги.
«Є дороги, які капітально ремонтуються. Є дороги, до яких сьогодні ще об’єктивно не доходять руки через те, що грошей для того, щоб все відремонтувати, треба стільки, скільки немає у принципі в бюджеті Волинської області. Але потрохи все робиться», — каже П’ятигорець.
«Колись давно Микола Ярославович Романюк (Луцький міський голова, який помер у лютому 2017 року, – ред.), царство йому Небесне, заборонив ямковий ремонт. І це абсолютно об’єктивна реальність була правильно зроблена. Сьогодні вже рік, як ямковий ремонт був відновлений новими очільниками Луцька. На мою думку, це абсолютне марнування коштів і абсолютно деструктивна практика. Було б добре, якби замість латання тисячі ям, які розвалюються буквально на наступний день, зробили дві-три нормальні дороги», — зазначає Денис П’ятигорець.
Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» ремонтує ті дороги, на які виграє тендери, розповідає директор підприємства Микола Янчук. На його думку, в Україні не скоро відмовляться від ямкового ремонту доріг.
«Я думаю, що якщо відмовитись від ямкового ремонту доріг, то наша держава не зможе у мить їх просто відремонтувати і зробити. Ми від ямкового ремонту ще не відійдемо довгий час. Не буде проїзду геть, коштів не вистачить державі», — каже Микола Янчук.
Облавтодор ремонтував дороги Луцьк-Доманово, Луцьк-Цумань. Зараз ремонтується автошлях Луцьк-Маневичі-Любешів.
За словами Янчука, складність ремонту залежить від погоди. Якщо ремонтувати під дощем, робота буде неякісною. «Є перевантаження. Машини, які йдуть не 25 тонн, а 40-50 тонн – це біда. Бачили, як їхати на Ковель з Луцька? Там колія така вже стає, що рови будуть, а не дороги, тільки від тих машин, які перевантажені», — обурюється через перевантажені автіки Янчук.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко у соцмережах запевняє: дороги ремонтуються. На ремонт шляхів державного значення Волині цьогоріч витратять понад 500 мільйонів гривень. За ці кошти модернізують ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів». Це близько 40 кілометрів.
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