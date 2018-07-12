Ремонт доріг на Волині: чи можна попити каву за кермом





Про це пише Мая Голуб на шпальтах



На українських автошляхах, наприклад, починає «підкидати». Попити кави, щоб не розлити її, сидячи в авто, на волинських дорогах не завжди вдається.



Таксист Микола жаліється, що через ями чимало грошей витрачає на ремонт авто. «Мій прибуток був би нормальним, якби я не витрачав кожного місяця енну суму на ремонт машини. Це в першу чергу підвіска. А чому? Одним колесо застрягнеш — і вже все. Їдеш ніби нормально, а потім ямка все-таки з’являється. Зазвичай їх стараються залатати, але дуже багато ям. Центральна вулиця – ще можна їхати, а десь далі вліво, управо, і вже погано», — розповідає про свій досвід таксист.



Менше зауважень до волинських доріг у консультанта з управління субпроектом Світового банку в області Марії Адамчук.



«Я часто їжджу районами через роботу. Хочу сказати, що стан доріг не такий вже й поганий. Тобто я очікувала гіршого. У мене низька доволі машина, і я в принципі проїжджаю там нормально. Є ділянки, де краще, а десь гірше, але загалом дороги доволі нормальні», — сказала Марія Адамчук.



Водій Редван Зекір’яєв, який приїхав до Луцька в червні 2014 року після анексії Криму, теж вважає, що дороги у кожному районі різні «Є добрі, є й погані дороги. Наприклад, дивлячись куди їхати. Якщо їхати у Львів, то можна спокійно кави попити і поїсти. Найгірші дороги на Волині, я би сказав, від Голоб до Ковеля, від Ковеля до Доманового взагалі немає дороги», — розповідає Редван.



Не так позитивно налаштований водій та відомий луцький журналіст Юрій Горбач. На своїй сторінці у соцмережі він написав обурливий пост про волинські дороги, додавши відео до свого допису.



«Знайшов місце, де, вже мабуть десятиліттями не ставала нога дорожника. Це межа Волинської та Львівської областей, одна з трьох доріг, які з’єднують ці області. І якщо дорогу Луцьк-Львів нарешті відремонтували, то на дорозі Іваничі-Сокаль і Павлівка-Сокаль забули як виглядає дорожня техніка», — написав журналіст.



Горбач каже, що оцінив би стан доріг на 7 за 10-бальною шкалою. «Інші ж дороги обласного і державного значення дуже часто в дуже поганому стані. Дорога на Рівне ще до межі з Рівненською областю нормальна, а далі у Рівненській області знову ж таки погана. Так само дорога на Любешів на північ: туди до Білорусі в жахливому стані, потребує капітального ремонту. А дорога до Ковеля трошки краще, але теж треба ремонтувати. Було б прекрасно і я чекаю цього часу, коли на Волині будуть всі дороги будуть такі, як траса на Володимир-Волинський, або на Львів», — зазначає Горбач.



«Усі ці дороги потребують ремонту за винятком з Луцька до Львова (частину вже зробили). За винятком дороги Луцьк-Володимир: там ремонт закінчують. Усі інші вже давно втратили свої характеристики», — зазначив директор департаменту інфраструктури ОДА Іван Мирка.



Радник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець натомість зауважує, що на Волині є і якісно відремонтовані дороги.



«Є дороги, які капітально ремонтуються. Є дороги, до яких сьогодні ще об’єктивно не доходять руки через те, що грошей для того, щоб все відремонтувати, треба стільки, скільки немає у принципі в бюджеті Волинської області. Але потрохи все робиться», — каже П’ятигорець.



«Колись давно Микола Ярославович Романюк (Луцький міський голова, який помер у лютому 2017 року, – ред.), царство йому Небесне, заборонив ямковий ремонт. І це абсолютно об’єктивна реальність була правильно зроблена. Сьогодні вже рік, як ямковий ремонт був відновлений новими очільниками Луцька. На мою думку, це абсолютне марнування коштів і абсолютно деструктивна практика. Було б добре, якби замість латання тисячі ям, які розвалюються буквально на наступний день, зробили дві-три нормальні дороги», — зазначає Денис П’ятигорець.



Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» ремонтує ті дороги, на які виграє тендери, розповідає директор підприємства Микола Янчук. На його думку, в Україні не скоро відмовляться від ямкового ремонту доріг.



«Я думаю, що якщо відмовитись від ямкового ремонту доріг, то наша держава не зможе у мить їх просто відремонтувати і зробити. Ми від ямкового ремонту ще не відійдемо довгий час. Не буде проїзду геть, коштів не вистачить державі», — каже Микола Янчук.



Облавтодор ремонтував дороги Луцьк-Доманово, Луцьк-Цумань. Зараз ремонтується автошлях Луцьк-Маневичі-Любешів.



За словами Янчука, складність ремонту залежить від погоди. Якщо ремонтувати під дощем, робота буде неякісною. «Є перевантаження. Машини, які йдуть не 25 тонн, а 40-50 тонн – це біда. Бачили, як їхати на Ковель з Луцька? Там колія така вже стає, що рови будуть, а не дороги, тільки від тих машин, які перевантажені», — обурюється через перевантажені автіки Янчук.



Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко у соцмережах запевняє: дороги ремонтуються. На ремонт шляхів державного значення Волині цьогоріч витратять понад 500 мільйонів гривень. За ці кошти модернізують ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів». Це близько 40 кілометрів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь – прикордонний регіон. Тож після європейських доріг на українських відразу відчутно різницю.Про це пишена шпальтах Громадського радіо На українських автошляхах, наприклад, починає «підкидати». Попити кави, щоб не розлити її, сидячи в авто, на волинських дорогах не завжди вдається.Таксистжаліється, що через ями чимало грошей витрачає на ремонт авто. «Мій прибуток був би нормальним, якби я не витрачав кожного місяця енну суму на ремонт машини. Це в першу чергу підвіска. А чому? Одним колесо застрягнеш — і вже все. Їдеш ніби нормально, а потім ямка все-таки з’являється. Зазвичай їх стараються залатати, але дуже багато ям. Центральна вулиця – ще можна їхати, а десь далі вліво, управо, і вже погано», — розповідає про свій досвід таксист.Менше зауважень до волинських доріг у консультанта з управління субпроектом Світового банку в області«Я часто їжджу районами через роботу. Хочу сказати, що стан доріг не такий вже й поганий. Тобто я очікувала гіршого. У мене низька доволі машина, і я в принципі проїжджаю там нормально. Є ділянки, де краще, а десь гірше, але загалом дороги доволі нормальні», — сказала Марія Адамчук.Водій, який приїхав до Луцька в червні 2014 року після анексії Криму, теж вважає, що дороги у кожному районі різні «Є добрі, є й погані дороги. Наприклад, дивлячись куди їхати. Якщо їхати у Львів, то можна спокійно кави попити і поїсти. Найгірші дороги на Волині, я би сказав, від Голоб до Ковеля, від Ковеля до Доманового взагалі немає дороги», — розповідає Редван.Не так позитивно налаштований водій та відомий луцький журналіст. На своїй сторінці у соцмережі він написав обурливий пост про волинські дороги, додавши відео до свого допису.«Знайшов місце, де, вже мабуть десятиліттями не ставала нога дорожника. Це межа Волинської та Львівської областей, одна з трьох доріг, які з’єднують ці області. І якщо дорогу Луцьк-Львів нарешті відремонтували, то на дорозі Іваничі-Сокаль і Павлівка-Сокаль забули як виглядає дорожня техніка», — написав журналіст.Горбач каже, що оцінив би стан доріг на 7 за 10-бальною шкалою. «Інші ж дороги обласного і державного значення дуже часто в дуже поганому стані. Дорога на Рівне ще до межі з Рівненською областю нормальна, а далі у Рівненській області знову ж таки погана. Так само дорога на Любешів на північ: туди до Білорусі в жахливому стані, потребує капітального ремонту. А дорога до Ковеля трошки краще, але теж треба ремонтувати. Було б прекрасно і я чекаю цього часу, коли на Волині будуть всі дороги будуть такі, як траса на Володимир-Волинський, або на Львів», — зазначає Горбач.«Усі ці дороги потребують ремонту за винятком з Луцька до Львова (частину вже зробили). За винятком дороги Луцьк-Володимир: там ремонт закінчують. Усі інші вже давно втратили свої характеристики», — зазначив директор департаменту інфраструктури ОДАРадник голови Волинської облдержадміністраціїнатомість зауважує, що на Волині є і якісно відремонтовані дороги.«Є дороги, які капітально ремонтуються. Є дороги, до яких сьогодні ще об’єктивно не доходять руки через те, що грошей для того, щоб все відремонтувати, треба стільки, скільки немає у принципі в бюджеті Волинської області. Але потрохи все робиться», — каже П’ятигорець.«Колись давно Микола Ярославович Романюк (Луцький міський голова, який помер у лютому 2017 року, – ред.), царство йому Небесне, заборонив ямковий ремонт. І це абсолютно об’єктивна реальність була правильно зроблена. Сьогодні вже рік, як ямковий ремонт був відновлений новими очільниками Луцька. На мою думку, це абсолютне марнування коштів і абсолютно деструктивна практика. Було б добре, якби замість латання тисячі ям, які розвалюються буквально на наступний день, зробили дві-три нормальні дороги», — зазначає Денис П’ятигорець.Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» ремонтує ті дороги, на які виграє тендери, розповідає директор підприємства. На його думку, в Україні не скоро відмовляться від ямкового ремонту доріг.«Я думаю, що якщо відмовитись від ямкового ремонту доріг, то наша держава не зможе у мить їх просто відремонтувати і зробити. Ми від ямкового ремонту ще не відійдемо довгий час. Не буде проїзду геть, коштів не вистачить державі», — каже Микола Янчук.Облавтодор ремонтував дороги Луцьк-Доманово, Луцьк-Цумань. Зараз ремонтується автошлях Луцьк-Маневичі-Любешів.За словами Янчука, складність ремонту залежить від погоди. Якщо ремонтувати під дощем, робота буде неякісною. «Є перевантаження. Машини, які йдуть не 25 тонн, а 40-50 тонн – це біда. Бачили, як їхати на Ковель з Луцька? Там колія така вже стає, що рови будуть, а не дороги, тільки від тих машин, які перевантажені», — обурюється через перевантажені автіки Янчук.Голова Волинської облдержадміністраціїу соцмережах запевняє: дороги ремонтуються. На ремонт шляхів державного значення Волині цьогоріч витратять понад 500 мільйонів гривень. За ці кошти модернізують ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів». Це близько 40 кілометрів.

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