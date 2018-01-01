Волинянин зник на заробітках у Києві

Працівники поліції розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до столиці і зник.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.Правоохоронці розшукують мешканця села Комарове Маневицького району(1989 року народження), який 25 квітня виїхав із заробітків у Києві і додому не повернувся.На цей час місце його перебування залишається невідомим.Зріст близько180-185 см, середньої (спортивної) тілобудови, обличчя смагляве овальне, очі темні карі, волосся коротке темне.У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцез перебування чоловіка поліція просить повідомити за телефонами:068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП