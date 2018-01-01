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Волинянин зник на заробітках у Києві

Волинянин зник на заробітках у Києві
Працівники поліції розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до столиці і зник.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.

Правоохоронці розшукують мешканця села Комарове Маневицького району Сергія Города (1989 року народження), який 25 квітня виїхав із заробітків у Києві і додому не повернувся.

На цей час місце його перебування залишається невідомим.

Зріст близько180-185 см, середньої (спортивної) тілобудови, обличчя смагляве овальне, очі темні карі, волосся коротке темне.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцез перебування чоловіка поліція просить повідомити за телефонами:

068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП

Волинянин зник на заробітках у Києві

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Теги: розшук, Волинь
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