Волинянин зник на заробітках у Києві
Сьогодні, 07:52
Працівники поліції розшукують волинянина, який поїхав на заробітки до столиці і зник.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Правоохоронці розшукують мешканця села Комарове Маневицького району Сергія Города (1989 року народження), який 25 квітня виїхав із заробітків у Києві і додому не повернувся.
На цей час місце його перебування залишається невідомим.
Зріст близько180-185 см, середньої (спортивної) тілобудови, обличчя смагляве овальне, очі темні карі, волосся коротке темне.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцез перебування чоловіка поліція просить повідомити за телефонами:
068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Маневицького відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Правоохоронці розшукують мешканця села Комарове Маневицького району Сергія Города (1989 року народження), який 25 квітня виїхав із заробітків у Києві і додому не повернувся.
На цей час місце його перебування залишається невідомим.
Зріст близько180-185 см, середньої (спортивної) тілобудови, обличчя смагляве овальне, очі темні карі, волосся коротке темне.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцез перебування чоловіка поліція просить повідомити за телефонами:
068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В.
2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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