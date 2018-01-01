Побитий на заправці в Нововолинську чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 00:40
У лікарні помер 52-річний чоловік, якого у ніч проти 8 липня двічі побили на заправці на вулиці Луцькій у Нововолинську.
Про це пише Радар.
До тями чоловік так і не прийшов. Незадовго перед тим його родина зверталась по допомогу.
На жаль, медицина виявилася безсилою.
Особи винних поліція встановила. Один (19 років) уже під домашнім арештом, другого (41 рік) іще не затримали.
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Про це пише Радар.
До тями чоловік так і не прийшов. Незадовго перед тим його родина зверталась по допомогу.
На жаль, медицина виявилася безсилою.
Особи винних поліція встановила. Один (19 років) уже під домашнім арештом, другого (41 рік) іще не затримали.
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