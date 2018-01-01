Побитий на заправці в Нововолинську чоловік помер у лікарні

побили на заправці на вулиці Луцькій у Нововолинську.



Про це пише



До тями чоловік так і не прийшов. Незадовго перед тим його родина зверталась по допомогу.



На жаль, медицина виявилася безсилою.



Особи винних поліція встановила. Один (19 років) уже під домашнім арештом, другого (41 рік) іще не затримали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні помер 52-річний чоловік, якого у ніч проти 8 липня двічіна вулиці Луцькій у Нововолинську.Про це пише Радар До тями чоловік так і не прийшов. Незадовго перед тим його родинаНа жаль, медицина виявилася безсилою.Особи винних поліція. Один (19 років) уже під домашнім арештом, другого (41 рік) іще не затримали.

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