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Побитий на заправці в Нововолинську чоловік помер у лікарні

Побитий на заправці в Нововолинську чоловік помер у лікарні
У лікарні помер 52-річний чоловік, якого у ніч проти 8 липня двічі побили на заправці на вулиці Луцькій у Нововолинську.

Про це пише Радар.

До тями чоловік так і не прийшов. Незадовго перед тим його родина зверталась по допомогу.

На жаль, медицина виявилася безсилою.

Особи винних поліція встановила. Один (19 років) уже під домашнім арештом, другого (41 рік) іще не затримали.

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Теги: смерть, Волинь
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