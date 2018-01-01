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У волинському виші розпочалася вступна кампанія. ФОТО

У волинському виші розпочалася вступна кампанія. ФОТО
У Східноєвропейському національному університеті стартувала вступна кампанія. Випускники довго чекали цього часу, аби подати документи на омріяну спеціальність та згодом отримати позначку «зараховано».

Про це повідомляє Конкурент.

Журналісти побували у головному корпусі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки і перевірили, чи є черги при поданні документів, чи хвилюються абітурієнти перед важливим кроком – обрання професії – та яким загалом є перший день подання документів.

На першому поверсі – тихо і непримітно, користується популярністю лише «віконечко», де друкують і роблять ксерокопії паперів.

На другому ж поверсі все у розпалі. Під кожними дверима стоять кілька абітурієнтів, які по черзі заходять у невеликі кабінети, аби подати свої документи.

Найбільша черга – на факультет педагогічної освіти та соціальної роботи. На запитання, чому не подають документи в електронному вигляді, розгублені або надто зосереджені дівчата не дали відповіді.

Натомість відповів декан факультету філології і журналістики Юрій Громик, який зауважив, що через електронний кабінет подають документи лише вступники на базі повної середньої школи.

«Але в кожному університеті створено консультаційні центри, які за потреби можуть допомогти вступникові створити електронний кабінет, засканувати і завантажити потрібні документи, подати заяву та ін. Я, щоправда, переконаний, що батькам, абітурієнтам варто приїхати в університет, щоб побачити умови, в яких молода людина буде навчатися, поспілкуватися з деканом (я завше відкритий до такого спілкування)», – порекомендував декан.

А от тільки в паперовому варіанті заяви подають вступники в магістратуру, а також ті, хто вступає на бакалаврат на базі диплома молодшого спеціаліста.

«Черги до технічних секретарів факультету педагогічної освіти і соціальної роботи відображають саме активність випускників педагогічних коледжів. Вони зазвичай подають заяви саме на спеціальності педагогічного профілю. Я б, правда, радив таким вступникам звернути увагу на різні спеціалізації спеціальності 014 «Середня освіта», бо, наприклад, на підготовку вчителів української та англійської мов чи польської та англійської мов цього року теж є державне замовлення для осіб, які вступають на скорочений термін навчання після коледжів», – пояснив Юрій Громик.

Також декан факультету філології і журналістики порадив цьогорічним абітурієнтам реально оцінювати свої шанси, цікавитися тим, яка ситуація на конкретних спеціальностях була минулого року, особисто відвідати університет, переглядати сторінки факультетів на офіційних сайтах та в соціальних мережах.


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Теги: вступна кампанія, СНУ
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