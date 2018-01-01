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Поліцейський, який у Луцьку «погорів» на хабарі, провалив переатестацію

Поліцейський, який у Луцьку «погорів» на хабарі, провалив переатестацію
Луцький поліцейський Руслан Макогончук, якого 11 липня затримали на хабарі обсягом 3 тисячі доларів, після Революції Гідності не пройшов переатестацію. Проте невдовзі поновився на посаді через суд.

Поліцейський поновився на посаді у квітні, через два місяці після звільнення внаслідок переатестації, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Постанову про поновлення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд за головування заступника голови суду Віктора Мачульського. Крім того, суд зобов’язав повернути Макогончуку 12,8 тисяч гривень відшкодування за час вимушеного прогулу.

Передувало цьому рішення атестаційної комісії. У січні 2016 року комісія у складі трьох чоловік одноголосно вирішила, що Руслан Макогончук не відповідає займаній посаді, а тому підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність.

Комісія звернула увагу на незрозумілу мотивацію Макогончука щодо подальшої роботи, негативність до змін, низький професійний потенціал, корупційні ризики, ризик неприйняття нових цінностей та стандартів поліції. Також комісія зауважила, що Руслан Макогончук був не відвертим, уникав відповідей на запитання.

Під час одного з етапів атестації – тестування на знання законів та на загальні здібності Макогончук набрав 52 бали зі 120 можливих. При тому, що прохідними були 50 балів.

Утім суд, ухвалюючи рішення на користь Макогончука, взяв до уваги висновок екс-директора Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Гоги Грігалашвілі про те, що луцький поліцейський відповідає займаній посаді і загалом здібний працівник.

Також він врахував, що Руслана Макогончука 16 разів заохочували на посаді, він не має дисциплінарних стягнень і брав участь в антитерористичній операції.

Поліцейський, який у Луцьку «погорів» на хабарі, провалив переатестацію


Нацполіція спробувала оскаржити це рішення, проте Львівський апеляційний адмінсуд 16 листопада 2016 року залишив апеляційну скаргу без задоволення.

До слова, затриманий на хабарі поліцейський працює в структурі 15 років – з 23-річного віку.

До останнього часу він займав посаду заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Руслана Макогончука затримали після того, як він нібито отримав 3 тисячі доларів хабара від волинського поліцейського, аби допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності.

Майже все життя пропрацювавши у правоохоронних органах, чоловік зумів назбирати на чималий будинок під Луцьком. Їздить на Volvo 2012 року і, як він зазначає у соцмережах, живе в Об’єднаних Еміратах.

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Теги: хабар, Волинь
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