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Волинські веслувальники - призери національних змагань

Волинські веслувальники - призери національних змагань
У місті Добротвір Львівської області 6-8 липня відбувалися всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі човни» (західна зона) з веслування на байдарках та каное.

Цього разу за звання кращих боролася рекордна кількість учасників – 317 спортсменів, які представляли 22 школи західних областей України, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Волинська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Олімп» була представлена у повному складі. Із 24 спортсменів 11 стали призерами змагань.

Команда СДЮСШОР «Олімп» отримала 2 загальнокомандне місце та завоювала право поборотися за першість на командному чемпіонаті України серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат «Стрімкі човни».

Фінал змагання проходитиме 28-30 липня в Дніпрі.

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Теги: спорт
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