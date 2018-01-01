Волинські веслувальники - призери національних змагань





Цього разу за звання кращих боролася рекордна кількість учасників – 317 спортсменів, які представляли 22 школи західних областей України, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Волинська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Олімп» була представлена у повному складі. Із 24 спортсменів 11 стали призерами змагань.



Команда СДЮСШОР «Олімп» отримала 2 загальнокомандне місце та завоювала право поборотися за першість на командному чемпіонаті України серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат «Стрімкі човни».



Фінал змагання проходитиме 28-30 липня в Дніпрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Добротвір Львівської області 6-8 липня відбувалися всеукраїнські зональні змагання «Стрімкі човни» (західна зона) з веслування на байдарках та каное.Цього разу за звання кращих боролася рекордна кількість учасників – 317 спортсменів, які представляли 22 школи західних областей України, - повідомили у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Волинська обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Олімп» була представлена у повному складі. Із 24 спортсменів 11 стали призерами змагань.Команда СДЮСШОР «Олімп» отримала 2 загальнокомандне місце та завоювала право поборотися за першість на командному чемпіонаті України серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат «Стрімкі човни».Фінал змагання проходитиме 28-30 липня в Дніпрі.

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