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У Києві власники авто з єврономерами третій день блокують урядовий квартал

У Києві власники авто з єврономерами третій день блокують урядовий квартал
Власники так званих "євроблях" лишаються в урядовому кварталі.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Напередодні ввечері мітингувальники не випускали депутатів із парламенту, бо ті так і не почали розгляд законопроекту, який дозволив би розмитнювати авто дешевше.

Сьогодні, 13 липня, у народних обранців - останній сесійний день перед відпусткою, тож мітингарі лишаються під парламентом. І заявляють, що якщо сьогодні питання "євроблях" відкладуть на осінь, вдадуться до радикальних дій.

Нагадаємо, мітингарі вимагають скасування постанови Кабміну, за якою поліцейські мають доступ до митної бази, тож можуть перевіряти законність перебування "євроблях" в Україні. Друга вимога - ухвалення закону про пом'якшення умов розмитнення.


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Теги: єврономери, мітинг
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Коментарі 2
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А завтра вони будуть хотіти щоб поліція їх на дорозі не контролювала?
А якщо решта громадян вдастся до радикальних дій по відношеню до бляхарів, які перекрили місто і заважають мільйонам киян?!
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Коли ти виходив на два майдани, ти не заважав мільйонам киян? Раз країна обрала курс на Європу, зробіть хоть розтаможку як в тій же Європі. Багато блях? Доступна розтаможка це вирішує. Багато дебілів на бляхах? Їх і на укр номерх хватає почни звертати увагу на дебілів а не на їх номер. Не можна найти бляху після ДТП? Доступна розтаможка це вирішує. Не платять конский податок? А не забагато податків які хз куда їдуть? Бензин з 12 гривень виріс за раз до 25, сигарети з 12 гривень по 30. Корчі корчі корчі!!! Хай краще це буде 30 літній форд ніж 50 літня копійка. Шкідливі викиди! Євро5!? Від наших маршруток і камазів з копійками їх не меньше. Старі авто? Нажаль країна не випускає автомобілів. Що робити людям з меншою ніж в тебе ЗП яким потрібне авто? На славуту пересісти? Поїзди сам на ній. Достпуна розтаможка все вирішує. Не слиньте. Ви ж в Європу зібрались? Там дві вартості авто за розтаможку не поймуть.
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