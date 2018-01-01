У Києві власники авто з єврономерами третій день блокують урядовий квартал





Про це йдеться в сюжеті програми



Напередодні ввечері мітингувальники не випускали депутатів із парламенту, бо ті так і не почали розгляд законопроекту, який дозволив би розмитнювати авто дешевше.



Сьогодні, 13 липня, у народних обранців - останній сесійний день перед відпусткою, тож мітингарі лишаються під парламентом. І заявляють, що якщо сьогодні питання "євроблях" відкладуть на осінь, вдадуться до радикальних дій.



Нагадаємо, мітингарі вимагають скасування постанови Кабміну, за якою поліцейські мають доступ до митної бази, тож можуть перевіряти законність перебування "євроблях" в Україні. Друга вимога - ухвалення закону про пом'якшення умов розмитнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власники так званих "євроблях" лишаються в урядовому кварталі.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН. Напередодні ввечері мітингувальники не випускали депутатів із парламенту, бо ті так і не почали розгляд законопроекту, який дозволив би розмитнювати авто дешевше.Сьогодні, 13 липня, у народних обранців - останній сесійний день перед відпусткою, тож мітингарі лишаються під парламентом. І заявляють, що якщо сьогодні питання "євроблях" відкладуть на осінь, вдадуться до радикальних дій.Нагадаємо, мітингарі вимагають скасування постанови Кабміну, за якою поліцейські мають доступ до митної бази, тож можуть перевіряти законність перебування "євроблях" в Україні. Друга вимога - ухвалення закону про пом'якшення умов розмитнення.

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