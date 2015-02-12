У селах Луцького району відімкнуть газ

Із 16 до 20 липня не буде газопостачання в Луцькому районі. Тимчасово без газу залишиться 87 абонентів.У зв’язку із проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу 16 липня року з 8:00 буде тимчасово припинена подача газу, - повідомили у ПАТ «Волиньгаз».Газу не буде для таких населених пунктів Луцького району: с. Вербаїв (вул. Дружби, Лугова) та с.Коршовець - вул.Квітова від буд. №78 і до с. Вербаїв.Відновлення газопостачання відбудеться з 9:00 20 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.